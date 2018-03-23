«Байкал-Энергия» уступила кемеровскому «Кузбассу» со счётом 2:4

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» уступили соперникам из кемеровского «Кузбасса» со счётом 2:4 в матче за III место чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги, который прошёл 22 марта 2018 года на стадионе «Химик» в Кемерово. Об этом сообщается на сайте федерации хоккея с мячом России. Голы от иркутян забили Никита Иванов и Руслан Тремаскин, от кемеровчан два мяча в ворота «Байкал-Энергии» забил Вадим Стасенко, по одному — Богдан Павенский и Вячеслав Швецов.