«Байкал-Энергия» уступила кемеровскому «Кузбассу» со счётом 2:4
Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» уступили соперникам из кемеровского «Кузбасса» со счётом 2:4 в матче за III место чемпионата России по хоккею.
Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» уступили соперникам из кемеровского «Кузбасса» со счётом 2:4 в матче за III место чемпионата России по хоккею.
Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» уступили соперникам из кемеровского «Кузбасса» со счётом 2:4 в матче за III место чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги, который прошёл 22 марта 2018 года на стадионе «Химик» в Кемерово. Об этом сообщается на сайте федерации хоккея с мячом России. Голы от иркутян забили Никита Иванов и Руслан Тремаскин, от кемеровчан два мяча в ворота «Байкал-Энергии» забил Вадим Стасенко, по одному — Богдан Павенский и Вячеслав Швецов.
Ответный матч между командами «Байкал-Энергия» и «Кузбасс» планируется провести 25 марта в Иркутске. Как сообщается на сайте иркутского хоккейного клуба, он должен пройти на стадионе «Рекорд», начало в 11.00.
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