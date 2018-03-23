В Казани появится улица разведчика Ахмерова

Источник: Город Казань.KZN.RU

О присвоении одной из улиц города названия «улица Разведчика Ахмерова — Разведчик Әхмәров урамы» говорится в постановлении Исполкома № 959 от 14 марта 2018 года.

Напомним, что в декабре прошлого года в НКЦ «Казань» была открыта экспозиция «Наши соотечественники — герои невидимого фронта», посвященная Исхаку Ахмерову и казанским разведчикам. В новую постоянную экспозицию Музея тысячелетия Казани вошли официально рассекреченные документы, подлинные фотографии из семейного архива, личные вещи разведчика, предметы, которые использовались им в работе. Архивные материалы были получены из республиканских и федеральных хранилищ.

Исхак Абдуллович Ахмеров родился 7 апреля 1901 года в городе Троицке Оренбургской губернии (ныне — Челябинская область). После революции И. Ахмеров получил среднее образование, работал в Наркомпроде, начальником губернского управления снабжения армии, затем — начальником управления снабжения Наркомпроса Татарской республики.

В 1920 году он избирался депутатом Казанского городского Совета. С 1930 года И. Ахмеров работал в органах безопасности, во внешней разведке — сначала в Средней Азии, затем в Турции, в должности секретаря генконсульства. К тому времени молодой разведчик свободно владел английским, французским и турецким языками.

В 1935 году направлен в США, там И. Ахмеров поступил в Колумбийский университет и стал заместителем руководителя нелегальной разведки Базарова. В США проработал 12 лет, возглавляя нелегальную советскую резидентуру.

Исхак Ахмеров известен также как инициатор операции «Снег» — одной из самых блестящих операций в истории советской разведки, цель которой — предотвратить войну с Японией.

В 1946 году вместе с женой отозван в Москву. Служил заместителем начальника одного из отделов разведки, с заданиями совершал нелегальные поездки в Европу.

После выхода на пенсию в 1955 году работал преподавателем в Высшей школе Комитета государственной безопасности, читал лекции по специальной дисциплине на английском языке.

Скончался 18 июля 1976 году в Москве.