Спецназ разрушил тыловую базу «террористов» в Хабаровском крае

«Военнослужащие в составе разведывательных подразделений выполнили десантирование с высоты 600 метров из вертолетов Ми-8АМТШ “Терминатор” с использованием современных парашютных систем Д-10 и “Арбалет”», — рассказали в пресс-службе округа.

Когда военные приземлились в заданном районе, они собрались группами и уложили парашюты. После в режиме радиомолчания совершили марш-бросок к заранее обозначенным объектам. Там они захватили и уничтожили узлы связи и склады с горюче-смазочными материалами условных террористов. Дальше военные отошли к точке эвакуации, где организовали охрану и защитили места посадки вертолетов.