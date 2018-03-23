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04:03 (мск), источник: Губерния онлайн

Спецназ разрушил тыловую базу «террористов» в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошла проверка боевой готовности соединения специального назначения Восточного военного округа. Служащие разрушили тыловую базу условных террористов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«Военнослужащие в составе разведывательных подразделений выполнили десантирование с высоты 600 метров из вертолетов Ми-8АМТШ “Терминатор” с использованием современных парашютных систем Д-10 и “Арбалет”», — рассказали в пресс-службе округа.

Когда военные приземлились в заданном районе, они собрались группами и уложили парашюты. После в режиме радиомолчания совершили марш-бросок к заранее обозначенным объектам. Там они захватили и уничтожили узлы связи и склады с горюче-смазочными материалами условных террористов. Дальше военные отошли к точке эвакуации, где организовали охрану и защитили места посадки вертолетов.

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