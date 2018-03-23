Скрипач с мировым именем сыграет в Хабаровске
Гайк Казанян раньше никогда у нас не был.
Гайк Казанян раньше никогда у нас не был.
Концерт «Из чешских полей и лесов» Дальневосточного академического симфонического оркестра и скрипача Гайка Казаняна пройдет в Хабаровске 24 марта. Мероприятие состоится в рамках программы министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».
— Этот творческий проект действовать начал с 2003 года. Он направлен на возрождение концертной деятельности, помогает обеспечить регионам равный доступ к культурным ценностям. То есть у всех жителей России появляется возможность познакомиться с творчеством лучших коллективов и исполнителей страны. По такой программе к нам уже приезжали пианист Филипп Копачевский, скрипачи Айлен Притчин и Лев Солодовников, проводится фестиваль Юрия Башмета, — рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в краевой филармонии.
В этом году в Хабаровск пригласили скрипача Гайка Казаняна, который до этого здесь не выступал. Музыкант является лауреатом многих международных конкурсов, выступает на концертных площадках России, Великобритании, Ирландии, Шотландии, Франции
— Для хабаровчан в этот день будет исполнена симфоническая поэма «Из богемских полей и лесов», прозвучат несколько произведений «Концерт для скрипки с оркестром ля минор, соч. 53 и Симфония № 7 ре минор, соч. 70» чешского композитора, представителя романтизма, — отметили в филармонии.
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