Из-за долгов по энергии 27 жителей Хабаровского края не выедут из России

За несколько месяцев со злостных неплательщиков взыскали 2 миллиона 166 тысяч рублей через Пенсионный фонд России, 2 миллиона 377 тысяч через кредитные организации и 2 миллиона 289 тысяч с помощью службы судебных приставов. Постановления об ограничении выезда должникам за пределы России получили 27 человек.
Как сообщает пресс-служба компании, энергетики и приставы провели совместный рейд и посетили должников Краснофлотского района Хабаровска. Судебные приставы посетили 18 квартир, совокупный долг по этим адресам составил 236 тысяч рублей.
«Подобные рейды проводятся ежедневно, как в краевой столице, так и во всех муниципальных образованиях. Сегодня под пристальное внимание попал Краснофлотский район, мы посетили должников, проживающих в МКД по улицам Астрономической, Краснофлотской, Краснознаменной, Руднева и Авроры. По одному из адресов судебные приставы наложили арест на бытовую технику. В восьми квартирах ограничена подача электроэнергии», — рассказала начальник управления правового обеспечения по территории Хабаровского края ПАО «ДЭК» Ольга Яскина.
Чтобы взыскать долги, приставы могут ограничить выезд человека за пределы страны, наложить арест на любой вид его дохода — зарплату, пенсию, стипендию. Кроме того, при визите взыскателей потребитель лишается большей суммы из-за оплаты судебных издержек.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.