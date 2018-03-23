Из-за долгов по энергии 27 жителей Хабаровского края не выедут из России

Источник: Восток Медиа

За несколько месяцев со злостных неплательщиков взыскали 2 миллиона 166 тысяч рублей через Пенсионный фонд России, 2 миллиона 377 тысяч через кредитные организации и 2 миллиона 289 тысяч с помощью службы судебных приставов. Постановления об ограничении выезда должникам за пределы России получили 27 человек.

Как сообщает пресс-служба компании, энергетики и приставы провели совместный рейд и посетили должников Краснофлотского района Хабаровска. Судебные приставы посетили 18 квартир, совокупный долг по этим адресам составил 236 тысяч рублей.

«Подобные рейды проводятся ежедневно, как в краевой столице, так и во всех муниципальных образованиях. Сегодня под пристальное внимание попал Краснофлотский район, мы посетили должников, проживающих в МКД по улицам Астрономической, Краснофлотской, Краснознаменной, Руднева и Авроры. По одному из адресов судебные приставы наложили арест на бытовую технику. В восьми квартирах ограничена подача электроэнергии», — рассказала начальник управления правового обеспечения по территории Хабаровского края ПАО «ДЭК» Ольга Яскина.