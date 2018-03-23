Проезд по улице Петрова в Иркутске ограничили на пять дней
Там пройдут аварийные земляные работы на теплотрассе.
Там пройдут аварийные земляные работы на теплотрассе.
Внимание, автомобилисты! Накануне в Иркутске ограничили движение по улице Петрова в районе дома № 14. Как сообщили в
Кроме того, машинам придется пока что объезжать участок улицы Чайковского вблизи домов 7 и 5. На дороге также пройдут аварийные земляные работы. Проезд возобновится вечером 26 марта.
Но это еще не все. До 26 марта закрыта для проезда улица Карла Либкнехта возле дома 145а. Как пояснили в
Напомним, до 1 мая 2019 года запрещен проезд по участку улицы Баженова от улицы Бородина до пересечения с внутриквартальным проездом. Дело в том, что в этом районе строят многоквартирные жилые дома.
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