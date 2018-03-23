Проезд по улице Петрова в Иркутске ограничили на пять дней

Источник: Комсомольская правда

Внимание, автомобилисты! Накануне в Иркутске ограничили движение по улице Петрова в районе дома № 14. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на этом участке проведут аварийные земляные работы на теплотрассе. Свободно ездить по дороге можно будет с вечера 27 марта.

Кроме того, машинам придется пока что объезжать участок улицы Чайковского вблизи домов 7 и 5. На дороге также пройдут аварийные земляные работы. Проезд возобновится вечером 26 марта.

Но это еще не все. До 26 марта закрыта для проезда улица Карла Либкнехта возле дома 145а. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, причина все та же — аварийные земляные ремонтные работы на теплотрассе.