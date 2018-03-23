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08:32 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС предупреждает: аккуратней на дорогах, возможен гололед

Водителей просят отложить дальние поездки.

Источник: Комсомольская правда

Долгожданная весна радует сибиряков потеплением, но и минусы здесь есть — таявший накануне снег ночью подмерзает, и дороги покрываются коркой льда. Спасатели предупреждают жителей Иркутской области, что на дорогах сейчас нужно быть предельно аккуратными.

— Чтобы не упасть и не получить травму, передвигайтесь осторожно, пожилым людям стоит использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами, — передает пресс-служба регионального ГУ МЧС. — Если все-таки поскользнулись, постарайтесь сгруппироваться, чтобы смягчить удар о землю.

Из-за гололеда выше риск попасть в ДТП, поэтому за рулем тоже нужно быть очень внимательными — держать дистанцию и не развивать слишком высокую скорость. При возможности лучше пока не ездить на большие расстояния, рекомендуют спасатели.

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