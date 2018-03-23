МЧС предупреждает: аккуратней на дорогах, возможен гололед
Водителей просят отложить дальние поездки.
Водителей просят отложить дальние поездки.
Долгожданная весна радует сибиряков потеплением, но и минусы здесь есть — таявший накануне снег ночью подмерзает, и дороги покрываются коркой льда. Спасатели предупреждают жителей Иркутской области, что на дорогах сейчас нужно быть предельно аккуратными.
— Чтобы не упасть и не получить травму, передвигайтесь осторожно, пожилым людям стоит использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами, — передает
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