На 54-ом году ушел из жизни известный новосибирский шансонье Андрей Климнюк
Информации о месте и времени прощания с исполнителям пока нет.
Информации о месте и времени прощания с исполнителям пока нет.
На 54-ом году жизни в четверг, 22 марта, скончался известный новосибирский шансонье Андрей Климнюк. Сообщение об этом появилось на официальной странице исполнителя в социальной сети.
— 22 марта 2018 года ушел из жизни «Легенда Русского Шансона» Андрей Константинович Климнюк… Ему было всего 53 года. Светлая память…, — говорится в сообщении.
Информации о месте и времени прощания с исполнителям пока нет, близкие обещают сообщить ее позже.
Досье «КП».
Андрей Климнюк родился в 1964 году в Минусинске, Красноярский край.
Позже переехал с родителями в Новосибирск. В 1986—1989 годах проходил военную службу в Афганистане, имел боевые награды.
В 1999 году вышел его альбом «Волюшка», а песня «Апрель» стала визитной карточкой автора. С 1999 по 2017 годы Андрей Климнюк выпустил 31 сольный альбом. В 2006 году вышел поэтический сборник «Из мест лишения…».
Летом 2015 года вышла в свет его книга «Мой Афган — Записки окопного офицера». А осенью 2017 года опубликована книга «Мой Афган — Записки Окопного Офицера, Издание Новое Дополненное».
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