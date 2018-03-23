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06:37 (мск), источник: Комсомольская правда

На 54-ом году ушел из жизни известный новосибирский шансонье Андрей Климнюк

Информации о месте и времени прощания с исполнителям пока нет.

На 54-ом году жизни в четверг, 22 марта, скончался известный новосибирский шансонье Андрей Климнюк. Сообщение об этом появилось на официальной странице исполнителя в социальной сети.

— 22 марта 2018 года ушел из жизни «Легенда Русского Шансона» Андрей Константинович Климнюк… Ему было всего 53 года. Светлая память…, — говорится в сообщении.

Информации о месте и времени прощания с исполнителям пока нет, близкие обещают сообщить ее позже.

Досье «КП».

Андрей Климнюк родился в 1964 году в Минусинске, Красноярский край.

Позже переехал с родителями в Новосибирск. В 1986—1989 годах проходил военную службу в Афганистане, имел боевые награды.

В 1999 году вышел его альбом «Волюшка», а песня «Апрель» стала визитной карточкой автора. С 1999 по 2017 годы Андрей Климнюк выпустил 31 сольный альбом. В 2006 году вышел поэтический сборник «Из мест лишения…».

Летом 2015 года вышла в свет его книга «Мой Афган — Записки окопного офицера». А осенью 2017 года опубликована книга «Мой Афган — Записки Окопного Офицера, Издание Новое Дополненное».

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