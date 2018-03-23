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10Луминале-2018
04:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Улицу Копылова в Красноярске закроют ради нового перехода

Работы по строительству продлятся в течение двух месяцев.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Для строительства нового подземного перехода на ул. Копылова в Красноярске движение по ней частично ограничат. Ограничения в той или иной форме сохранятся как минимум до середины мая. Об этом во время еженедельной встречи с журналистами рассказал первый замглавы города Владислав Логинов.

По его словам, уже в ночь с пятницы на субботу, 24 марта, на Копылова установят соответствующую знаковую информацию и закроют движение по улице по направлению в центр на отрезке от Киренского до Волочаевской.

Объезд участка для транспорта, движущегося в центр, будет осуществляться по ул. Киренского с выездом на ул. Красной Армии. Из центра в сторону ГорДК по ул. Копылова пока можно будет двигаться в прежнем режиме — эта сторона дороги перекрываться в ближайшей перспективе не будет.

В мэрии ожидают, что работы по строительству перехода продлятся в течение двух месяцев.

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