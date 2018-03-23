Водность Лены в Иркутской области к началу навигации будет выше, чем в прошлые годы
В начале навигации 2018 года водность на реке Лене будет выше, чем в предыдущие два года.
В начале навигации 2018 года водность на реке Лене будет выше, чем в предыдущие два года.
Это связано с тем, что осадков за минувшую зиму выпало больше нормы, и запасы воды в снежном покрове большие. Об этом 22 марта сообщает
В 2018 году для обеспечения жизнедеятельности населения и объектов экономики северных территорий Иркутской области должно быть завезено 100 тыс. тонн угля и 16 тыс. тонн нефтепродуктов. Во время навигации — 85% от общего количества угля и 25% от общего объема жидкого топлива.
Как рассказал начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александр Барнаков, на программу северного завоза в областном бюджете этого года предусмотрено 1,24 млрд рублей. Уже заключены контракты на поставку 37,1 тыс. тонн угля в Бодайбинский и
Руслан Болотов напомнил, что в навигацию прошлого года северный завоз
«Обеспечение жизненно важными грузами населения Крайнего Севера Иркутской области и Республики Саха (Якутия) является важнейшей государственной задачей. Учитывая продолжающееся маловодие на реке Лена, внимание должному вопросу необходимо уделять постоянно, — сказал председатель правительства Иркутской области. — Слаженная конструктивная работа всех участников программы северного завоза позволит решить поставленные задачи и достичь намеченных целей. Нашей совместной задачей является обеспечение до 1 августа доставки топлива до мест назначения в полном объёме».
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