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10Луминале-2018
04:48 (мск), источник: Baikal-info.ru

Водность Лены в Иркутской области к началу навигации будет выше, чем в прошлые годы

В начале навигации 2018 года водность на реке Лене будет выше, чем в предыдущие два года.

Это связано с тем, что осадков за минувшую зиму выпало больше нормы, и запасы воды в снежном покрове большие. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на прогноз начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азата Насырова на заседании экспертного совета Ленского бассейна по вопросам внутреннего водного транспорта, где обсуждали предстоящий северный завоз. Как уточняет пресс-служба федерального агентства морского и речного транспорта, при таких условиях решено обеспечить максимальный объем завоза топлива на север Иркутской области и в Якутию в начальный многоводный период навигации.

В 2018 году для обеспечения жизнедеятельности населения и объектов экономики северных территорий Иркутской области должно быть завезено 100 тыс. тонн угля и 16 тыс. тонн нефтепродуктов. Во время навигации — 85% от общего количества угля и 25% от общего объема жидкого топлива.

Как рассказал начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александр Барнаков, на программу северного завоза в областном бюджете этого года предусмотрено 1,24 млрд рублей. Уже заключены контракты на поставку 37,1 тыс. тонн угля в Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы, что составляет 35% от общей потребности.

На заседании экспертного совета Ленского бассейна Александр Барнаков попросил председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова дать участникам северного завоза несколько поручений. В частности, по обеспечению приоритета для доставки топливно-энергетических ресурсов в минимально возможные сроки, по заключению до начала навигации договоров на приобретение и доставку топлива, поставляемого в смешанном железнодорожно-водном сообщении, по созданию необходимого запаса топлива в Усть-Куте перед началом навигации. Он также заметил, что следует вести постоянный мониторинг отгрузок в рамках северного завоза с учётом гидрологической обстановки на реках Ленского бассейна для завоза топлива, законтрактованного на навигационный период, до 1 августа.

Руслан Болотов напомнил, что в навигацию прошлого года северный завоз топливно-энергетических ресурсов был выполнен в полном объёме. Доставка твёрдого топлива была впервые закончена в начале июля.

«Обеспечение жизненно важными грузами населения Крайнего Севера Иркутской области и Республики Саха (Якутия) является важнейшей государственной задачей. Учитывая продолжающееся маловодие на реке Лена, внимание должному вопросу необходимо уделять постоянно, — сказал председатель правительства Иркутской области. — Слаженная конструктивная работа всех участников программы северного завоза позволит решить поставленные задачи и достичь намеченных целей. Нашей совместной задачей является обеспечение до 1 августа доставки топлива до мест назначения в полном объёме».

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