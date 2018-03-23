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06:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Новосибирской области стали жить на два года больше

Также власти региона сообщили о снижении смертности.

За шесть лет продолжительность жизни населения Новосибирской области выросло почти на два года. А смертность снизилась — с 13,6 до 12,9 на тысячу населения.

Такие цифры прозвучали из уст временно исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Олега Иванинского на расширенном заседании коллегии ведомства. Чиновник назвал эти данные одним из важнейших достижений в области охраны здоровья.

— Новосибирской области сегодня требуется новый перинатальный центр и современный онкологический центр. Вопросы реализации этого проекта обсуждались в ходе рабочей поездки министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в Новосибирскую область. Разработка проектно-сметной документации начнется уже в этом году, — напомнил Иванинский.

А врио губернатора Андрей Травников отметил, что также стоит заняться системной работой по формированию здорового образа жизни, которая должна охватить широкие слои населения области.

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