Жители Новосибирской области стали жить на два года больше

За шесть лет продолжительность жизни населения Новосибирской области выросло почти на два года. А смертность снизилась — с 13,6 до 12,9 на тысячу населения.

Такие цифры прозвучали из уст временно исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Олега Иванинского на расширенном заседании коллегии ведомства. Чиновник назвал эти данные одним из важнейших достижений в области охраны здоровья.

— Новосибирской области сегодня требуется новый перинатальный центр и современный онкологический центр. Вопросы реализации этого проекта обсуждались в ходе рабочей поездки министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в Новосибирскую область. Разработка проектно-сметной документации начнется уже в этом году, — напомнил Иванинский.