Биометрические загранпаспорта первыми в стране начали выдавать МФЦ Приморья
Новую услугу по выдаче биометрических загранпаспортов начали оказывать многофункциональные центры во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме.
Новую услугу по выдаче биометрических загранпаспортов начали оказывать многофункциональные центры во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме.
Впервые в России загранпаспорта нового поколения выданы в МФЦ. Новую услугу начали оказывать многофункциональные центры Приморского края — во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме. Ранее в МФЦ можно было получить только загранпаспорт сроком на пять лет, а за 10-летним необходимо было обращаться в УМВД.
Директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Илья Красильников отметил, по сравнению с другим популярным способом получить биометрический загранпаспорт — через портал Госуслуг — услуга в МФЦ более удобна для тех, кто собирается переоформлять сразу несколько документов, например, при смене фамилии.
«Сегодня МФЦ Приморского края первыми в России начали выдавать загранпаспорта нового образца. Этот документ содержит в себе биометрические данные. Мы начали оказывать услугу в феврале, и сегодня первые заявители получили готовые паспорта. Такое заявление на получение загранпаспорта нового образца можно подать в МФЦ в крупных городах — Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Находке. Сейчас в тесном сотрудничестве с УМВД России по Приморскому краю работаем над тем, чтобы услуга стала доступна и в других МФЦ Приморского края», — подчеркнул Илья Красильников.
Во Владивостоке рабочее место для сотрудника внутренних дел и фотозона приема документов на биометрический загранпаспорт оборудованы в МФЦ по улице Борисенко, 102. Узнать о возможности получения услуги и ознакомиться с графиком работы в любом многофункциональном центре Приморья можно по телефону
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.