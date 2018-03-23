Биометрические загранпаспорта первыми в стране начали выдавать МФЦ Приморья

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Впервые в России загранпаспорта нового поколения выданы в МФЦ. Новую услугу начали оказывать многофункциональные центры Приморского края — во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме. Ранее в МФЦ можно было получить только загранпаспорт сроком на пять лет, а за 10-летним необходимо было обращаться в УМВД.

Директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Илья Красильников отметил, по сравнению с другим популярным способом получить биометрический загранпаспорт — через портал Госуслуг — услуга в МФЦ более удобна для тех, кто собирается переоформлять сразу несколько документов, например, при смене фамилии.

«Сегодня МФЦ Приморского края первыми в России начали выдавать загранпаспорта нового образца. Этот документ содержит в себе биометрические данные. Мы начали оказывать услугу в феврале, и сегодня первые заявители получили готовые паспорта. Такое заявление на получение загранпаспорта нового образца можно подать в МФЦ в крупных городах — Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Находке. Сейчас в тесном сотрудничестве с УМВД России по Приморскому краю работаем над тем, чтобы услуга стала доступна и в других МФЦ Приморского края», — подчеркнул Илья Красильников.