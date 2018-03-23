Сына иркутского губернатора признали банкротом
К июлю будет составлен план погашения кредита.
К июлю будет составлен план погашения кредита.
Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск компании «КапиталИнвестСтрой» и признал сына губернатора Иркутской области Андрея Левченко банкротом. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Долг и обязательства связанной с Левченко компании «Стальконструкция» перед «КапиталИнвестСтроем» превысили 57,5 млн рублей. На суде представитель предпринимателя не возражал против введения процедуры реструктуризации. К июлю будет составлен план погашения кредита. В том числе, это может быть сделано за счет продажи имущества должника.
Следующее заседание суда, на котором выступит финансовый управляющий Левченко, состоится 11 июля.
Как ранее сообщалось, в октябре 2015 года в отношении Андрея Левченко было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, позже был возбужден еще один эпизод. Установлено, что в 2011 и 2014 годах в бухгалтерском учете организации отражены хозяйственные отношения с
Андрей Левченко был депутатом гордумы Ангарска. В 2016 году стал депутатом заксобрания по списку КПРФ после перехода Михаила Щапова в Госдуму. Сын губернатора входит в бюджетный комитет и возглавляет федерацию дзюдо Иркутска.
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