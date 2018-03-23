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04:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Сына иркутского губернатора признали банкротом

К июлю будет составлен план погашения кредита.

Источник: AP 2018

Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск компании «КапиталИнвестСтрой» и признал сына губернатора Иркутской области Андрея Левченко банкротом. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Долг и обязательства связанной с Левченко компании «Стальконструкция» перед «КапиталИнвестСтроем» превысили 57,5 млн рублей. На суде представитель предпринимателя не возражал против введения процедуры реструктуризации. К июлю будет составлен план погашения кредита. В том числе, это может быть сделано за счет продажи имущества должника.

В описи имущества Андрея Левченко значится, что он владеет четырьмя автомобилями, в том числе Infiniti FX50 и Lexus, общей стоимостью 6,2 миллиона рублей, земельным участком площадью 589 квадратных метров, объектом незавершенного строительства, двумя квартирами в Ангарске. Является учредителем компаний «Купол» (доля участия в уставном капитале 50%), «СибСтальМонтаж» (доля участия в уставном капитале 4,31%), «Ангарскстальконструкция» (доля участия в уставном капитале 4,31%), «Усольский завод металлоконструкций» (доля участия в уставном капитале 4,31%), «Управление механизации «Стальконструкция» (доля участия в уставном капитале 4,31%). Общая сумма дохода Левченко за 2017 год составила 359,9 тысячи рублей.

Следующее заседание суда, на котором выступит финансовый управляющий Левченко, состоится 11 июля.

Как ранее сообщалось, в октябре 2015 года в отношении Андрея Левченко было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, позже был возбужден еще один эпизод. Установлено, что в 2011 и 2014 годах в бухгалтерском учете организации отражены хозяйственные отношения с фирмой-однодневкой при выполнении подрядных работ.

Андрей Левченко был депутатом гордумы Ангарска. В 2016 году стал депутатом заксобрания по списку КПРФ после перехода Михаила Щапова в Госдуму. Сын губернатора входит в бюджетный комитет и возглавляет федерацию дзюдо Иркутска.

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