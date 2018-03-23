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10Луминале-2018
06:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Где могут отдохнуть дети из малоимущих семей в Хабаровском крае

В этом году более 32 тысяч школьников из семей, находящихся в социально опасном положении, малоимущих семей, а также дети-инвалиды смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях. Какие документы для этого нужны и куда их подавать — в материале «КП».

Источник: Комсомольская правда

ИЗ ЧЕГО ВЫБИРАТЬ.

Существует три формы отдыха: пришкольные и загородные лагеря, а также санатории. В двух последних случаях география обширна — ребенок может отдохнуть не только в Хабаровском крае, но и в Амурской области и в Приморье. В последнем регионе в рамках профильных летних лагерных смен «Ласковое море» и «Мир новых возможностей» ребятишки отдохнут на море, примут участие в конкурсах и мастер-классах, подготовленных опытными педагогами, познакомятся с местными достопримечательностями.

В санаториях же, в основном, упор идет на оздоровление. Здесь будет больше активных мероприятий, занятия в бассейне, ингаляции, массаж и другие процедуры.

К слову, пока перечень оздоровительных учреждений не утвержден — минсоцзащиты края проводит аукцион, который завершится в апреле. В прошлом году дети поправляли здоровье в санаториях «Белые горы» (Амурская область); «Седанка», «Сахарный ключ» и «Изумрудный» (Приморский край); «Амурский» и «Кедр» (Хабаровский край).

КУДА НЕСТИ ДОКУМЕНТЫ.

Для того, чтобы воспользоваться такой мерой поддержки, необходимо встать на учет в центр социальной поддержки по месту жительства или в многофункциональный центр. Для этого необходимо написать заявление и подать следующие документы:

Для пришкольных и загородных лагерей:

справка о доходах;.

справка о составе семьи;.

паспорт;.

свидетельство о рождении ребенка;.

документы, подтверждающие проживание на территории Хабаровского края.

— Доходы учитываются при оформлении путевки на отдых ребенка из малоимущей семьи в лагерь с дневным пребыванием, загородный оздоровительный лагерь из расчета 12950 рублей на человека. При подаче заявления на отдых детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, подтверждение доходов не нужно. Так же, как и при оформлении документов в санаторий, — отметила Наталья Меньшикова, начальник отдела по проблемам семьи и детей минсоцзащиты края.

Для санаториев:

— документы, подтверждающие проживание на территории Хабаровского края,

— справка 070/у, в которой указаны показания для лечения ребенка.

Подавать документы можно в течение всего года.

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