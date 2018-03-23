Где могут отдохнуть дети из малоимущих семей в Хабаровском крае
В этом году более 32 тысяч школьников из семей, находящихся в социально опасном положении, малоимущих семей, а также
В этом году более 32 тысяч школьников из семей, находящихся в социально опасном положении, малоимущих семей, а также
ИЗ ЧЕГО ВЫБИРАТЬ.
Существует три формы отдыха: пришкольные и загородные лагеря, а также санатории. В двух последних случаях география обширна — ребенок может отдохнуть не только в Хабаровском крае, но и в Амурской области и в Приморье. В последнем регионе в рамках профильных летних лагерных смен «Ласковое море» и «Мир новых возможностей» ребятишки отдохнут на море, примут участие в конкурсах и
В санаториях же, в основном, упор идет на оздоровление. Здесь будет больше активных мероприятий, занятия в бассейне, ингаляции, массаж и другие процедуры.
К слову, пока перечень оздоровительных учреждений не утвержден — минсоцзащиты края проводит аукцион, который завершится в апреле. В прошлом году дети поправляли здоровье в санаториях «Белые горы» (Амурская область); «Седанка», «Сахарный ключ» и «Изумрудный» (Приморский край); «Амурский» и «Кедр» (Хабаровский край).
КУДА НЕСТИ ДОКУМЕНТЫ.
Для того, чтобы воспользоваться такой мерой поддержки, необходимо встать на учет в центр социальной поддержки по месту жительства или в многофункциональный центр. Для этого необходимо написать заявление и подать следующие документы:
Для пришкольных и загородных лагерей:
справка о доходах;.
справка о составе семьи;.
паспорт;.
свидетельство о рождении ребенка;.
документы, подтверждающие проживание на территории Хабаровского края.
— Доходы учитываются при оформлении путевки на отдых ребенка из малоимущей семьи в лагерь с дневным пребыванием, загородный оздоровительный лагерь из расчета 12950 рублей на человека. При подаче заявления на отдых
Для санаториев:
— документы, подтверждающие проживание на территории Хабаровского края,
— справка 070/у, в которой указаны показания для лечения ребенка.
Подавать документы можно в течение всего года.
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