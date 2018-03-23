В Башкирии синоптики прогнозируют понижение температуры
УФА, 23 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии синоптики прогнозируют понижение температуры в последний день рабочей недели.
УФА, 23 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии синоптики прогнозируют понижение температуры в последний день рабочей недели.
В пятницу, 23 марта, в республике ожидается снег, местами небольшой, слабая метель, слабый гололед. Ветер
В субботу, 24марта, снег продолжится, возможна слабая метель. Ветер западный,
Такой же характер погоды прогнозируется на воскресенье, 25 марта.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.