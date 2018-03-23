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06:47 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии синоптики прогнозируют понижение температуры

УФА, 23 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии синоптики прогнозируют понижение температуры в последний день рабочей недели.

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В пятницу, 23 марта, в республике ожидается снег, местами небольшой, слабая метель, слабый гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6,-11°, местами до -16°, днем -1,-6°.

В субботу, 24марта, снег продолжится, возможна слабая метель. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до -9,-14°, днем ожидается — 0,-5°.

Такой же характер погоды прогнозируется на воскресенье, 25 марта.

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