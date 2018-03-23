Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва — Омск
Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва — Омск
Бортпроводники указали артистке, что животное должно находиться в переноске. Успенская проигнорировала это требование и оттолкнула стюардессу. Экипажу пришлось вызвать полицейских, которые не позволили исполнительнице улететь.
Как отмечает издание, позже Успенская все же покинула Москву другим рейсом.
Ранее в марте сообщалось, что собака, которая летела вместе с хозяином рейсом United Airlines из Хьюстона в
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