В частушках изругал Дорожную службу Иркутской области Черемховский район

Из 608 км дорог в Черемховском районе в нормативном состоянии находятся только 18 км, от чего страдает ежедневно около 20 тыс. местных жителей. Сотрудники отдела по молодёжной полиции, наряженные в народном стиле, под баян, на фоне разбитой дороги задорно спели частушки о дорожных проблемах, с припевом: «Ой, лёд, ледок, замерзает улица. На дороге гололёд, машины все целуются!».

Как сообщает администрация, после многочисленных жалоб на качество дорожного покрытия, поступивших от жителей Черемховского района, прокуратура провела проверку, которая показала нарушения закона в сфере содержания муниципальных автодорог. «Установлено, что пять автомобильных дорог общего пользования Черемховского района — Парфеново — Сутупово — Мотова, Голуметь — Хандагай — Индон, Восточный — Касьяновка — Михайловка, Голуметь — Новостройка и Черемхово — Голуметь — Онот закреплены за дирекцией по строительству и эксплуатации автомобильных дорог по Иркутской области», — говорится в сообщении прокуратуры.