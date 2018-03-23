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05:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

В частушках изругал Дорожную службу Иркутской области Черемховский район

Черемховский район сочинил едкие частушки, посвящённые плохой, по мнению местных жителей и властей, работы Дорожной службы Иркутской области, записал видеоролик и выложил в Интернет. Как сообщили 23 марта 2018 года «Байкал Инфо» в администрации, таким образом район ударил «фольклором по бездорожью».

Из 608 км дорог в Черемховском районе в нормативном состоянии находятся только 18 км, от чего страдает ежедневно около 20 тыс. местных жителей. Сотрудники отдела по молодёжной полиции, наряженные в народном стиле, под баян, на фоне разбитой дороги задорно спели частушки о дорожных проблемах, с припевом: «Ой, лёд, ледок, замерзает улица. На дороге гололёд, машины все целуются!».

Как сообщает администрация, после многочисленных жалоб на качество дорожного покрытия, поступивших от жителей Черемховского района, прокуратура провела проверку, которая показала нарушения закона в сфере содержания муниципальных автодорог. «Установлено, что пять автомобильных дорог общего пользования Черемховского района — Парфеново — Сутупово — Мотова, Голуметь — Хандагай — Индон, Восточный — Касьяновка — Михайловка, Голуметь — Новостройка и Черемхово — Голуметь — Онот закреплены за дирекцией по строительству и эксплуатации автомобильных дорог по Иркутской области», — говорится в сообщении прокуратуры.

Чтобы дирекция автодорог обратила внимание на проблемные участки, прокуратура направила три административных иска в Кировский районный суд Иркутска.

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