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10Луминале-2018
05:36 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жители новостроек в Красноярье получат отсрочку от платы за капремонт

Закон позволит жителям края не платить первые 2,5 года.

Источник: РИА "Новости"

Жители новостроек в Красноярском крае могут получить отсрочку по платежам за капитальный ремонт, соответствующую поправку к закону рассмотрели в первом чтении депутаты Законодательного собрания.

Если сейчас жители новых домов могут не платить взносы первые 8 месяцев после его сдачи, то теперь предлагается увеличить этот срок до 2,5 лет. При этом федеральный закон позволяет дать отсрочку до 5 лет, это гарантийный срок дома. Напомним, чтобы закон начал действовать, надо чтобы он был принят во втором чтении.

— Не вижу препятствий, чтоб поправки были приняты во втором чтении, — считает один из инициаторов закона, Александр Глисков. — Предположительно, это произойдет уже в 20-х числах апреля и жители новостроек будут сразу освобождены от взносов.

Сейчас в краевом фонде капремонта проводят проверку московские чиновники. Они выясняют, почему на счетах организации лежит неизрасходованных 8 миллиардов, а дома не ремонтируются.

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