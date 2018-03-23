В Хабаровский край наконец-то доставили вакцину от клещевого энцефалита

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», о начале вакцинации на территории края объявили в январе, однако в поликлиники препарат не поступил, доставили только детскую дозировку. В конце февраля жители обеспокоились, что не успеют сделать прививку до апреля. О том, что препарат привезут в марте, сообщили в управлении здравоохранения администрации Хабаровска.

Всего в регион привезли 50 780 доз детской вакцины и 73 330 доз взрослой, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

«Первичная вакцинация против клещевого энцефалита проводится в три этапа. Первую прививку ставят осенью — в октябре и ноябре, вторую — весной через пять-семь месяцев. Третью делают через год. Но те, кто не успел привиться осенью, могут пройти экстренную вакцинацию. В этом случае необходимо сделать две прививки с интервалом в две-четыре недели и третью прививку через год — весной. В дальнейшем прививаются один раз в три года», — рассказала ведущий инспектор отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи министерства здравоохранения края Светлана Лапшина.

В первую очередь прививают тех, кто входит в группу риска. Это работники леспромхозов, геологоразведочных предприятий, строители автомобильных и железных дорог, охотники, туристы, студенты и школьники.