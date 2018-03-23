Из реки Бугач на ул. Калинина достали фонарный столб и еще 730 кубометров мусора

Как пояснили в организации, такие работы нужны для того, чтобы мусор не мешал течению реки. Ил, камни, ветки и мусор заставляют выходить воду из берегов — она подтапливает дорогу.

С начала недели специалисты вывезли 73 КАМАЗа мусора: в том числе, со дна реки подняли автомобильные шины, пластиковые ящики, большие куски пенопласта и даже 2-метровый обломок фонарного столба. «Примечательно, что в загрязнении реки и, соответственно, последующих подтоплениях виноваты сами горожане», — подчеркнули в предприятии.