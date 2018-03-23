Из реки Бугач на ул. Калинина достали фонарный столб и еще 730 кубометров мусора
Накануне в Красноярске в районе дома 50 по ул. Калинина работники Специализированного автотранспортного предприятия во время очистки реки Бугач вывезли 730 кубометров мусора.
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