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10Луминале-2018
05:44 (мск), источник: НИА Красноярск

Пасмурные, но теплые дни ожидаются в Красноярске

По данным Гидрометцентра России, сегодня и завтра днём воздух прогреется до +11 градусов, ночью будет чуть выше нулевой отметки, вероятность осадков высока.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 39% 763 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: НИА Красноярск

В воскресенье похолодает до +4 градусов, ко вторнику столбик термометра опустится до нуля, в тёмное время суток ожидаются заморозки до -6−10 градусов. С четверга, 29 марта, погода начнёт «налаживаться».

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