Пасмурные, но теплые дни ожидаются в Красноярске
По данным Гидрометцентра России, сегодня и завтра днём воздух прогреется до +11 градусов, ночью будет чуть выше нулевой отметки, вероятность осадков высока.
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По данным Гидрометцентра России, сегодня и завтра днём воздух прогреется до +11 градусов, ночью будет чуть выше нулевой отметки, вероятность осадков высока.
В воскресенье похолодает до +4 градусов, ко вторнику столбик термометра опустится до нуля, в тёмное время суток ожидаются заморозки до -6−10 градусов. С четверга, 29 марта, погода начнёт «налаживаться».
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