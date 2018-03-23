В Иркутской области открылся адаптационно-педагогический центр «Рассвет»
В Иркутской области в конце марта появилась новая автономная некоммерческая организация —
В Иркутской области в конце марта появилась новая автономная некоммерческая организация —
Она объединяет родителей детей с расстройствами аутистического спектра. Об этом 23 марта 2018 года сообщает Агентство социальной информации.
Как рассказала руководитель «Рассвета» Екатерина Родыгина, главная цель организации — привлечение к сотрудничеству специалистов, работающих с детьми с нарушениями развития, готовых получать дополнительное образование в области прикладного анализа поведения (АВА-терапия), а также организация досуга детей с РАС и другое.
Учредителями новой организации являются девять человек, из которых семь прошли дистанционное обучение основам прикладного анализа поведения на курсах Юлии Эрц (BCBA, Израиль). Восемь человек со своими детьми посетили интенсивные курсы
Планов у новой организации много, но требуется финансовая и иная помощь. Сейчас «Рассвет» для проведения занятий снимает квартиру, платят сами родители. Организации хотелось бы получить
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