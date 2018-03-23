Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
Ксения Собчак выбрала для вечеринки платье за 258 тысяч рублей
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Почему Загитова не упала, но проиграла
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Взрыв снарядов модернизированного «Смерча» РФ происходит заранее
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Ольга Бузова сменила прическу
Новый бьюти-тренд: «королевский» макияж
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
10Луминале-2018
05:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области открылся адаптационно-педагогический центр «Рассвет»

В Иркутской области в конце марта появилась новая автономная некоммерческая организация — адаптационно-педагогический центр «Рассвет».

Она объединяет родителей детей с расстройствами аутистического спектра. Об этом 23 марта 2018 года сообщает Агентство социальной информации.

Как рассказала руководитель «Рассвета» Екатерина Родыгина, главная цель организации — привлечение к сотрудничеству специалистов, работающих с детьми с нарушениями развития, готовых получать дополнительное образование в области прикладного анализа поведения (АВА-терапия), а также организация досуга детей с РАС и другое.

Учредителями новой организации являются девять человек, из которых семь прошли дистанционное обучение основам прикладного анализа поведения на курсах Юлии Эрц (BCBA, Израиль). Восемь человек со своими детьми посетили интенсивные курсы АВА-центра «Мозаика» в Новосибирске, где проводились ежедневные индивидуальные занятия с ребенком. Среди них — Екатерина Родыгина. Она рассказала, что сама убедилась в эффективности такой терапии: «Мы увидели значительную динамику. Я не верила, что мой ребёнок когда-нибудь заговорит, но занятия запустили речь, и мы впервые услышали слова “мама” и “папа”. У ребенка стали появляться первые просьбы словами».

Организация проводит индивидуальные занятия с детьми и занятия в мини-группах под дистанционным кураторством специалистов АВА-центра, каждый ребенок имеет свою программу обучения, которую регулярно обновляют с учетом достижений каждого ребенка приглашённые специалисты. В ближайших планах организации — приезд в мае нынешнего года в Иркутск московского специалиста Дарьи Романовой, поведенческого аналитика «Мозаики», которая сейчас проходит стажировку в международной организации «AutismPartnership» в Гонконге. Планируется, что она проведет оценку полученных за время работы навыков у детей, проконсультирует родителей, даст новые рекомендации, а также проведет семинар для всех, кому близка эта тема.

Планов у новой организации много, но требуется финансовая и иная помощь. Сейчас «Рассвет» для проведения занятий снимает квартиру, платят сами родители. Организации хотелось бы получить какое-то помещение, поддержку властей. Поскольку сайт «Рассвета» ещё в стадии разработки, присоединиться к организации можно в ее группе в ФБ www.facebook.com/rassvet38/.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Евросоюз решил отозвать своего посла из России
Стабильность рубля под угрозой: что будет с ценами после выборов
Толстяки на подиуме. Полные мужчины захватили мир
Вы не поверите: 18 абсурдных профессий, за которые платят
В крови Скрипаля нашли «Новичок»
США начали расследование в отношении завода «Калашников»
Эксперт сравнил армии России и США
Спорт
Рекорд затмил шедевр Капризова. ЦСКА и «Йокерит» вошли в историю Соперники загубили уйму моментов, доигравшись до пятого овертайма. В нём судьбу матча решил финский форвард "Йокерита" Ниеми
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием Фанаты отметили потрясающее сходство Пьехи-младшего с отцом.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь