В Иркутской области открылся адаптационно-педагогический центр «Рассвет»

Она объединяет родителей детей с расстройствами аутистического спектра. Об этом 23 марта 2018 года сообщает Агентство социальной информации.

Как рассказала руководитель «Рассвета» Екатерина Родыгина, главная цель организации — привлечение к сотрудничеству специалистов, работающих с детьми с нарушениями развития, готовых получать дополнительное образование в области прикладного анализа поведения (АВА-терапия), а также организация досуга детей с РАС и другое.

Учредителями новой организации являются девять человек, из которых семь прошли дистанционное обучение основам прикладного анализа поведения на курсах Юлии Эрц (BCBA, Израиль). Восемь человек со своими детьми посетили интенсивные курсы АВА-центра «Мозаика» в Новосибирске, где проводились ежедневные индивидуальные занятия с ребенком. Среди них — Екатерина Родыгина. Она рассказала, что сама убедилась в эффективности такой терапии: «Мы увидели значительную динамику. Я не верила, что мой ребёнок когда-нибудь заговорит, но занятия запустили речь, и мы впервые услышали слова “мама” и “папа”. У ребенка стали появляться первые просьбы словами».

Организация проводит индивидуальные занятия с детьми и занятия в мини-группах под дистанционным кураторством специалистов АВА-центра, каждый ребенок имеет свою программу обучения, которую регулярно обновляют с учетом достижений каждого ребенка приглашённые специалисты. В ближайших планах организации — приезд в мае нынешнего года в Иркутск московского специалиста Дарьи Романовой, поведенческого аналитика «Мозаики», которая сейчас проходит стажировку в международной организации «AutismPartnership» в Гонконге. Планируется, что она проведет оценку полученных за время работы навыков у детей, проконсультирует родителей, даст новые рекомендации, а также проведет семинар для всех, кому близка эта тема.