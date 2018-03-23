Без вести пропавшего омича обнаружили пьяным на улице
Мужчину в состоянии алкогольного опьянения среди бела дня сотрудники Росгвардии заметили на улице Радищева в Омске, после чего решили остановить его.
Мужчину в состоянии алкогольного опьянения среди бела дня сотрудники Росгвардии заметили на улице Радищева в Омске, после чего решили остановить его.
В ходе проверки выяснилось, что омич с декабря 2017 года находится в федеральном розыске за региональным УМВД как человек, пропавший без вести, а также в региональном розыске — как утративший связь с родственниками.
31-летний мужчина ранее был судим за хулиганство и хранение наркотиков. Росгвардейцы доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства, рассказали в
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