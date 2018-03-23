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07:03 (мск), источник: СуперОмск

Без вести пропавшего омича обнаружили пьяным на улице

Мужчину в состоянии алкогольного опьянения среди бела дня сотрудники Росгвардии заметили на улице Радищева в Омске, после чего решили остановить его.

В ходе проверки выяснилось, что омич с декабря 2017 года находится в федеральном розыске за региональным УМВД как человек, пропавший без вести, а также в региональном розыске — как утративший связь с родственниками.

31-летний мужчина ранее был судим за хулиганство и хранение наркотиков. Росгвардейцы доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства, рассказали в пресс-службе омского Управления Росгвардии.

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