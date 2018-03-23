Челябинцам объяснили большие суммы в счетах за отопление

Источник: РИА "Новости"

Чем холоднее на улице, тем больше тепловой энергии затрачивается на обогрев помещений. Этим в Уральской теплосетевой компании объяснили рост сумм к оплате, которые выставлены челябинцам этой зимой. В частности, в феврале.

И это не огульные утверждения: все поданные в дома объемы тепла фиксируются общедомовыми счетчиками.

— Публичный ажиотаж о резком скачке сумм к оплате ничем не подтвержден. Более высокий по сравнению с январским чек за тепло получили 20% от общего числа потребителей. И в каждом случае платеж обоснован и основывается на тарифе, который действует до 1 июля 2018 года. Мы готовы рассматривать каждое обращение, давать корректирующие пояснения при наличии конкретных данных. Если обнаружится неточность, будет обязательный перерасчет, — сказал директор Челябинского филиала УТСК Игорь Рындин.