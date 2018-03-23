Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Лолита рассказала, почему не живет вместе с дочерью
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
Выпивающий Киану Ривз вдохновил пользователей соцсетей
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Грудинин обратился к Путину с личной просьбой
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
РФ грубо ответила Германии об обходе Украины «Северным потоком-2»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Ольга Бузова сменила прическу
Новый бьюти-тренд: «королевский» макияж
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как собственный дом убивает вас
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
10Луминале-2018
8Подготовка к выборам президента РФ
07:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинцам объяснили большие суммы в счетах за отопление

Морозы и плохая герметичность помещений — вот причины больших сумм.

Источник: РИА "Новости"

Чем холоднее на улице, тем больше тепловой энергии затрачивается на обогрев помещений. Этим в Уральской теплосетевой компании объяснили рост сумм к оплате, которые выставлены челябинцам этой зимой. В частности, в феврале.

И это не огульные утверждения: все поданные в дома объемы тепла фиксируются общедомовыми счетчиками.

— Публичный ажиотаж о резком скачке сумм к оплате ничем не подтвержден. Более высокий по сравнению с январским чек за тепло получили 20% от общего числа потребителей. И в каждом случае платеж обоснован и основывается на тарифе, который действует до 1 июля 2018 года. Мы готовы рассматривать каждое обращение, давать корректирующие пояснения при наличии конкретных данных. Если обнаружится неточность, будет обязательный перерасчет, — сказал директор Челябинского филиала УТСК Игорь Рындин.

Чем современнее конструктив дома (материал стен, теплоизоляция), чем больше энергоэффективных мероприятий на доме проведено собственникам (пластиковые окна в подъездах, крепкая герметичная входная дверь, утепленных подвал и технический этаж), тем меньше потери тепла. Что тоже отражается на суммах к оплате.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Любовь Успенскую сняли с рейса Москва - Омск за дебош на борту
Оппозиционер Илья Яшин сдал родную бабушку в дом престарелых
Евросоюз решил отозвать своего посла из России
Стабильность рубля под угрозой: что будет с ценами после выборов
Китай призвал США к урегулированию разногласий по вопросу пошлин
В крови Скрипаля нашли «Новичок»
Эксперт сравнил армии России и США
США начали расследование в отношении завода «Калашников»
Минздрав заподозрили в сговоре с поставщиком лекарств от ВИЧ
Спорт
Рекорд затмил шедевр Капризова. ЦСКА и «Йокерит» вошли в историю Соперники загубили уйму моментов, доигравшись до пятого овертайма. В нём судьбу матча решил финский форвард "Йокерита" Ниеми
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием Фанаты отметили потрясающее сходство Пьехи-младшего с отцом.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь