Челябинцам объяснили большие суммы в счетах за отопление
Морозы и плохая герметичность помещений — вот причины больших сумм.
Морозы и плохая герметичность помещений — вот причины больших сумм.
Чем холоднее на улице, тем больше тепловой энергии затрачивается на обогрев помещений. Этим в Уральской теплосетевой компании объяснили рост сумм к оплате, которые выставлены челябинцам этой зимой. В частности, в феврале.
И это не огульные утверждения: все поданные в дома объемы тепла фиксируются общедомовыми счетчиками.
— Публичный ажиотаж о резком скачке сумм к оплате ничем не подтвержден. Более высокий по сравнению с январским чек за тепло получили 20% от общего числа потребителей. И в каждом случае платеж обоснован и основывается на тарифе, который действует до 1 июля 2018 года. Мы готовы рассматривать каждое обращение, давать корректирующие пояснения при наличии конкретных данных. Если обнаружится неточность, будет обязательный перерасчет, — сказал директор Челябинского филиала УТСК Игорь Рындин.
Чем современнее конструктив дома (материал стен, теплоизоляция), чем больше энергоэффективных мероприятий на доме проведено собственникам (пластиковые окна в подъездах, крепкая герметичная входная дверь, утепленных подвал и технический этаж), тем меньше потери тепла. Что тоже отражается на суммах к оплате.
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