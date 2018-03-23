В Прикамье создают интернет-портал льготных услуг
Каждый житель края узнает, какая соцподдержка ему положена.
Каждый житель края узнает, какая соцподдержка ему положена.
Он будет представлять собой единую государственную информационную систему, в которой будет содержаться информация о предоставляемых жителям мерах соцподдержки, услугах и выплатах.
Сейчас идёт процесс формирования базы портала, работа с ведомствами и учреждениями. Как стало известно 22 марта во время пленарного заседания Заксобрания, информационный ресурс заработает к 1 июня.
У каждого жителя края на портале будет свой личный кабинет, зайдя в который можно будет узнать о всех льготах, которые полагаются человеку. По словам министра социального развития Павла Фокина, на портале постараются разместить все виды мер поддержки.
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