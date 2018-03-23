Бесплатные курсы китайского языка устроили для пенсионеров в Хабаровске

В Хабаровске частная школа иностранных языков три месяца бесплатно обучала пенсионеров китайскому языку. За это время студенты старшего возраста освоили полезные фразы, счет и азы письменности, сообщает портал «Губерния».

Как рассказала директор школы Владлена Бойко, идея провести такие курсы возникла внезапно.

«Люди серебряного возраста часто ездят в Китай, каждый день ходят на рынок, плюс им хочется нагружать свой мозг чем-то интересным. Мы увидели эту потребность, и буквально за один день родился этот проект. Мы пустили клич по социальным сетям, [чтобы найти желающих учиться]», — отметила Владлена Бойко.

Ученики идею оценили. К примеру, хабаровчанка Наталья Чеботарь не только сама стала изучать язык, но и привела на курсы мужа Владимира.

«Он меня стал сюда подвозить, и потом я говорю: “Пойдем, хоть будешь знать, как “яблоко” сказать в Китае”. А то просит у меня купить яблоко, а я отвечаю: “Скажи на китайском, тогда куплю”», — сказала Наталья Чеботарь.

Наталья часто ездит в Китай, поэтому решила: язык пригодится ей во время путешествий. Другая ученица — 66-летняя Надежда Чикаева — уже начала применять полученные на курсах знания.

«Я хожу в китайский овощной магазин [в Хабаровске] и разговариваю с продавцом по-китайски, спрашиваю, сколько стоит [товар]», — поделилась Надежда Чикаева.

Организаторы курсов отмечают: изучение иностранного языка полезно для профилактики болезни Альцгеймера. Студенты не только провели время с пользой для здоровья, но и показали впечатляющие результаты на итоговых тестах. Испытания пенсионеры прошли более успешно, чем ученики-подростки. По мнению преподавателей, все дело в том, что люди старшего возраста более ответственные и трудоспособные.