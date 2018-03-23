В Лондоне устраивают выставку красноярского художника

В британской столице пройдет выставка иллюстратора и 2D-художника из Красноярска Евгения Спиридонова (Evgeny Add). Экспозиция начнет работать в лондонской галерее Brick Lane с 28 марта, там выставят пять работ Евгения.



В выставке также будут участвовать произведения мастеров из разных стран. Тема международной экспозиции посвящена портрету. Многие работы Евгения Спиридонова из Красноярска как раз созданы в заявленной организаторами выставки теме. Портреты, созданные им, можно увидеть на его странице в Instagram.