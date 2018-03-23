В Лондоне устраивают выставку красноярского художника
Работы красноярца представят в галерее Brick Lane 28 марта.
Работы красноярца представят в галерее Brick Lane 28 марта.
В британской столице пройдет выставка иллюстратора и 2D-художника из Красноярска Евгения Спиридонова (Evgeny Add). Экспозиция начнет работать в лондонской галерее Brick Lane с 28 марта, там выставят пять работ Евгения.
В выставке также будут участвовать произведения мастеров из разных стран. Тема международной экспозиции посвящена портрету. Многие работы Евгения Спиридонова из Красноярска как раз созданы в заявленной организаторами выставки теме. Портреты, созданные им, можно увидеть на его странице в Instagram.
Подбором художников для участия в выставке занимались в лондонской галерее Brick Lane. В ней принимают участие так называемые ноунэймы — на международном
Выставка пройдет в Лондоне с 28 марта по 8 апреля. Выставленные работы посетители смогут купить.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.