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10Луминале-2018
05:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Лондоне устраивают выставку красноярского художника

Работы красноярца представят в галерее Brick Lane 28 марта.

В британской столице пройдет выставка иллюстратора и 2D-художника из Красноярска Евгения Спиридонова (Evgeny Add). Экспозиция начнет работать в лондонской галерее Brick Lane с 28 марта, там выставят пять работ Евгения.

В выставке также будут участвовать произведения мастеров из разных стран. Тема международной экспозиции посвящена портрету. Многие работы Евгения Спиридонова из Красноярска как раз созданы в заявленной организаторами выставки теме. Портреты, созданные им, можно увидеть на его странице в Instagram.

Подбором художников для участия в выставке занимались в лондонской галерее Brick Lane. В ней принимают участие так называемые ноунэймы — на международном арт-рынке называют молодых перспективных авторов.

Выставка пройдет в Лондоне с 28 марта по 8 апреля. Выставленные работы посетители смогут купить.

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