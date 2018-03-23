Машину арестовали у мужчины в Иркутске за долги перед банками

Как сообщает 23 марта 2018 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, автомобиль должника сотрудники Правобережного отдела судебных приставов нашли возле одного из многоэтажных домов Иркутска, где проводили поквартирный рейд по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги в пользу управляющих компаний. С помощью мобильного приложения ФССП приставы также проверяли автомобили во дворах на наличие задолженности по исполнительным производствам.

Известно, что ранее гражданин Х. являлся на прием к судебному приставу-исполнителю, где ему вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и наложили арест на принадлежащее должнику транспортное средство. Гражданин Х. игнорировал свои долговые обязательства и скрывал иномарку, поэтому судебные приставы изъяли машину, когда нашли её. В ближайшее время арестованное имущество оценят и передадут на реализацию.