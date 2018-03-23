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10Луминале-2018
05:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Машину арестовали у мужчины в Иркутске за долги перед банками

Автомобиль Honda Civic арестовали в Иркутске у гражданина Х., задолжавшего банковским учреждениям более 2,5 млн рублей.

Как сообщает 23 марта 2018 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, автомобиль должника сотрудники Правобережного отдела судебных приставов нашли возле одного из многоэтажных домов Иркутска, где проводили поквартирный рейд по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги в пользу управляющих компаний. С помощью мобильного приложения ФССП приставы также проверяли автомобили во дворах на наличие задолженности по исполнительным производствам.

Известно, что ранее гражданин Х. являлся на прием к судебному приставу-исполнителю, где ему вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и наложили арест на принадлежащее должнику транспортное средство. Гражданин Х. игнорировал свои долговые обязательства и скрывал иномарку, поэтому судебные приставы изъяли машину, когда нашли её. В ближайшее время арестованное имущество оценят и передадут на реализацию.

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