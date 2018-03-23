Из-за штормового предупреждения закрыта трасса Челябинск — Казахстан
Движение запрещено для всех видов транспорта.
Движение запрещено для всех видов транспорта.
Экстренное распоряжение ФКУ Упрдор «Южный Урал» было введено поздним вечером 22 марта и пока не отменено. Причина — сложные погодные условия: сильный ветер, гололед, метель, низкая видимость.
«Ввести временное прекращение движения для всех видов транзитных транспортных средств на участке 396 км+940 — международный автомобильный пункт пропуска “Петухово” автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-254 “Иртыш” Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в направлении Республики Казахстан», — говорится в документе.
Так же поступили и в соседнем государстве: на трассах
Чтобы не попасть в буран, не рисковать жизнью, воздержитесь от любых поездок. Ограничение снимут так же специальным распоряжением.
Экстренные службы — телефон 101.
ФКУ Упрдор «Южный Урал» —
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.