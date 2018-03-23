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07:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за штормового предупреждения закрыта трасса Челябинск — Казахстан

Движение запрещено для всех видов транспорта.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 41% 763 мм рт. ст. 9 м/с

Экстренное распоряжение ФКУ Упрдор «Южный Урал» было введено поздним вечером 22 марта и пока не отменено. Причина — сложные погодные условия: сильный ветер, гололед, метель, низкая видимость.

«Ввести временное прекращение движения для всех видов транзитных транспортных средств на участке 396 км+940 — международный автомобильный пункт пропуска “Петухово” автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-254 “Иртыш” Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в направлении Республики Казахстан», — говорится в документе.

Так же поступили и в соседнем государстве: на трассах Северо-Казахстанской области введено временное ограничение.

Чтобы не попасть в буран, не рисковать жизнью, воздержитесь от любых поездок. Ограничение снимут так же специальным распоряжением.

Экстренные службы — телефон 101.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266−65−63.

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