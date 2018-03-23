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07:14 (мск), источник: СуперОмск

В Минприроды назвали причину очередного зловония в Омске

С 00:00 четверга, 22 марта, в дежурную службу министерства природных ресурсов и экологии Омской области поступило 24 жалобы от омичей на неприятный запах.

Как оказалось, жители омских Нефтяников вынуждены были вдыхать неприятный запах из-за неблагоприятных метеоусловий, в результате чего приземный воздух был загрязнен выбросами промышленных предприятий, ТЭЦ и транспорта. Такие метеоусловия сохранялись с полуночи и до 10 часов утра 22 марта.

Как отметили в ведомстве, семь предприятий города, имеющих разрешение на выброс загрязняющих веществ, были предупреждены о неблагоприятной погоде и обязаны были временно уменьшить выбросы.

Было ли превышение ПДК загрязняющих веществ в воздухе на улице Химиков, предстоит выяснить специалистам, которые выезжали на место и сделали там отбор проб. Результаты проверки станут известны позднее.

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