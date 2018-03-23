В Минприроды назвали причину очередного зловония в Омске

Как оказалось, жители омских Нефтяников вынуждены были вдыхать неприятный запах из-за неблагоприятных метеоусловий, в результате чего приземный воздух был загрязнен выбросами промышленных предприятий, ТЭЦ и транспорта. Такие метеоусловия сохранялись с полуночи и до 10 часов утра 22 марта.

Как отметили в ведомстве, семь предприятий города, имеющих разрешение на выброс загрязняющих веществ, были предупреждены о неблагоприятной погоде и обязаны были временно уменьшить выбросы.