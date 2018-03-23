Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грудинин обратился к Путину с личной просьбой
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием
Кремль сделал заявление после слов о скором уходе Лаврова с поста
Ольга Бузова сменила прическу
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Почему Загитова не упала, но проиграла
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Тайских женщин попросили выглядеть несексуально
Ксения Собчак выбрала для вечеринки платье за 258 тысяч рублей
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
10Луминале-2018
8Подготовка к выборам президента РФ
06:11 (мск), источник: Восток Медиа

Работникам детского сада в Хабаровске придётся убрать снег и лёд с крыши

В дальневосточной столице прокуратура обязала детский сад привести в порядок крышу здания. Её не очистили как следует от снега и наледи, а с приходом тепла это грозит неприятными последствиями.

Источник: РИА "Новости"

Проверку детского сада комбинированного вида № 128 провели сотрудники прокуратуры Железнодорожного района Хабаровска. Они выяснили, как в учреждении соблюдают законодательство в сфере образования и о санитарно-эпидемиологическом благополучии. В результате оказалось, что на крыше имелся снежный навес, который под воздействием температуры может сойти с крыши, растаять и привести к скоплению льда.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, должностные лица детского сада не обеспечивали в полной мере безопасность воспитанников, когда они находились в учреждении. Сотрудники надзорного ведомства внесли заведующей представление об устранении выявленных нарушений. Требования прокуратуры уже выполнили.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что сейчас в городе активно борются со снегом и сосульками на крышах домов и козырьках. Эта обязанность ложится на коммунальные организации, но лёд со своего балкона жители обязаны убрать сами. Сейчас людям нужно держаться подальше от стен зданий, с осторожностью выходить из подъездов, парковать личные автомобили в безопасной зоне.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Роспотребнадзор отреагировал на информацию о первом укусе клеща в Приморье
Тренировка МЧС: спуск лабрадора с вертолёта и высадка спасателей в лесу
Евросоюз решил отозвать своего посла из России
Стабильность рубля под угрозой: что будет с ценами после выборов
Китай призвал США к урегулированию разногласий по вопросу пошлин
В крови Скрипаля нашли «Новичок»
Эксперт сравнил армии России и США
США начали расследование в отношении завода «Калашников»
Минздрав заподозрили в сговоре с поставщиком лекарств от ВИЧ
Спорт
Рекорд затмил шедевр Капризова. ЦСКА и «Йокерит» вошли в историю Соперники загубили уйму моментов, доигравшись до пятого овертайма. В нём судьбу матча решил финский форвард "Йокерита" Ниеми
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием Фанаты отметили потрясающее сходство Пьехи-младшего с отцом.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь