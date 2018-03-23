Работникам детского сада в Хабаровске придётся убрать снег и лёд с крыши

Источник: РИА "Новости"

Проверку детского сада комбинированного вида № 128 провели сотрудники прокуратуры Железнодорожного района Хабаровска. Они выяснили, как в учреждении соблюдают законодательство в сфере образования и о санитарно-эпидемиологическом благополучии. В результате оказалось, что на крыше имелся снежный навес, который под воздействием температуры может сойти с крыши, растаять и привести к скоплению льда.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, должностные лица детского сада не обеспечивали в полной мере безопасность воспитанников, когда они находились в учреждении. Сотрудники надзорного ведомства внесли заведующей представление об устранении выявленных нарушений. Требования прокуратуры уже выполнили.