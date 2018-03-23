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07:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» продлил контракт с генменеджером Кириллом Фастовским

Соглашение было подписано председателем попечительского совета клуба врио губернатора региона Андреем Травниковым, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

ХК «Сибирь» продлил контракт с генменеджером Кириллом Фастовским, об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Контракт с Фастовским был подписан председателем попечительского совета клуба врио губернатора региона Андреем Травниковым.

Контракт истекал 30 апреля 2018 года, новое соглашение действует до 30 апреля 2020 года.

«Кирилл Валерьевич работает в ХК “Сибирь” с 2010 года, за время его работы команда добилась самого высокого результата в истории клуба, выиграв бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2014/2015», — отметили в клубе.

В нынешнем сезоне ХК «Сибирь» второй раз подряд не смог выйти в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина.

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