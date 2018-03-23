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11:48 (мск), источник: Baikal-info.ru

Три проекта молодых учёных ИГУ поддержал Российский фонд фундаментальных исследований

Три проекта молодых учёных Иркутского государственного университета получили поддержку в Российском фонде фундаментальных исследований (РФФИ) по итогам участия в конкурсе научных проектов «Мой первый грант».

Источник: Reuters

Как сообщает 23 марта 2018 года пресс-служба ИГУ, конкурс проводится с 2012 года, победителю фонд выделяет грант в размере 500 тыс. рублей на реализацию проекта в течение первого года. Решение о продлении гранта в течение второго года фонд принимает по результатам экспертизы отчёта по проекту.

РФФИ поддержит следующие проекты:

— аспиранта биолого-почвенного факультета ИГУ, младшего научного сотрудника НИИ биологии ИГУ Юлии Лубяга — «Биотехнологический и антиоксидантный потенциал редких и экстремофильных актинобактерий-симбионтов эндемичных амфипод озера Байкал»;.

— кандидата химических наук, инженера-исследователя лаборатории кинетики каталитических процессов НИИ нефте- и углехимического синтеза ИГУ Елизаветы Лариной — «Установление природы активных комплексов палладия в синтетически важных реакциях кросс-сочетания на основе исследования закономерностей дифференциальной селективности»;.

— младшего научного сотрудника НИИ прикладной физики ИГУ Павла Безъязыкова — «Разработка программного комплекса на основе нейронных сетей глубокого обучения для обработки данных с антенного поля, регистрирующего радиоизлучение широких атмосферных ливней (ШАЛ)».

Основная задача конкурса «Мой первый грант» — привлечение молодых сотрудников научных и образовательных организаций к активному участию в фундаментальных научных исследованиях, создание условий талантливым молодым ученым для проведения самостоятельных исследований по важнейшим проблемам естественных наук и выработке у них навыков руководства научными коллективами.

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