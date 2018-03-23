Три проекта молодых учёных ИГУ поддержал Российский фонд фундаментальных исследований

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Как сообщает 23 марта 2018 года пресс-служба ИГУ, конкурс проводится с 2012 года, победителю фонд выделяет грант в размере 500 тыс. рублей на реализацию проекта в течение первого года. Решение о продлении гранта в течение второго года фонд принимает по результатам экспертизы отчёта по проекту.

РФФИ поддержит следующие проекты:

— аспиранта биолого-почвенного факультета ИГУ, младшего научного сотрудника НИИ биологии ИГУ Юлии Лубяга — «Биотехнологический и антиоксидантный потенциал редких и экстремофильных актинобактерий-симбионтов эндемичных амфипод озера Байкал»;.

— кандидата химических наук, инженера-исследователя лаборатории кинетики каталитических процессов НИИ нефте- и углехимического синтеза ИГУ Елизаветы Лариной — «Установление природы активных комплексов палладия в синтетически важных реакциях кросс-сочетания на основе исследования закономерностей дифференциальной селективности»;.

— младшего научного сотрудника НИИ прикладной физики ИГУ Павла Безъязыкова — «Разработка программного комплекса на основе нейронных сетей глубокого обучения для обработки данных с антенного поля, регистрирующего радиоизлучение широких атмосферных ливней (ШАЛ)».