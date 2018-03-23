Погода в Омске: 24 и 25 марта ожидается сильный ветер и метель
Пятничный прогноз погоды от «АиФ в Омске» расскажет о погодных условиях предстоящих выходных.
Пятничный прогноз погоды от «АиФ в Омске» расскажет о погодных условиях предстоящих выходных.
Рабочая неделя близится к своему логическому завершению. Уже совсем скоро наступят долгожданные выходные. Пятница — идеальное время для того, что определиться с планами на ближайший уикенд. Одни проведут выходные в компании друзей, другие запланировали поход в кино или театр, просто хотят побыть дома в тишине и почитать книгу или посмотреть фильм.
Во многом наши планы на выходные зависят от погоды. Определиться, чем заняться в ближайшие два дня, вам поможет прогноз «АиФ в Омске».
На протяжении почти всей рабочей недели на территории региона царила непогода. На Омскую область обрушился снегопад, усилился ветер. На выходных погода сильно не изменится.
Так, 24 марта, ночью в Омской области ожидается температура до -7 градусов, при прояснении до -13°C. Днём потеплеет до — 2 °C. Синоптики прогнозируют осадки разной интенсивностью. Местами метель. Ветер
25 марта в Омской области ожидается слабая метель, местами умеренный снег. Ветер южный 6−11 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура ночью −8…−13 градусов, днём 0…-5 градусов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.