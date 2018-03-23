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07:25 (мск), источник: АиФ Омск

Погода в Омске: 24 и 25 марта ожидается сильный ветер и метель

Пятничный прогноз погоды от «АиФ в Омске» расскажет о погодных условиях предстоящих выходных.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 41% 763 мм рт. ст. 9 м/с
Источник: РИА "Новости"

Рабочая неделя близится к своему логическому завершению. Уже совсем скоро наступят долгожданные выходные. Пятница — идеальное время для того, что определиться с планами на ближайший уикенд. Одни проведут выходные в компании друзей, другие запланировали поход в кино или театр, просто хотят побыть дома в тишине и почитать книгу или посмотреть фильм.

Во многом наши планы на выходные зависят от погоды. Определиться, чем заняться в ближайшие два дня, вам поможет прогноз «АиФ в Омске».

На протяжении почти всей рабочей недели на территории региона царила непогода. На Омскую область обрушился снегопад, усилился ветер. На выходных погода сильно не изменится.

Так, 24 марта, ночью в Омской области ожидается температура до -7 градусов, при прояснении до -13°C. Днём потеплеет до — 2 °C. Синоптики прогнозируют осадки разной интенсивностью. Местами метель. Ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 10−15 м/с, в отдельных районах порывы 18−23 м/с.

25 марта в Омской области ожидается слабая метель, местами умеренный снег. Ветер южный 6−11 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура ночью −8…−13 градусов, днём 0…-5 градусов.

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