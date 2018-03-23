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07:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

«Стену Егора Летова» планируют создать граффити-художники в Омске

Рисунок появится на 80-метровой бетонной стене.

Граффити, посвященное Егору Летову, может появиться в Чкаловском поселке Омска, где жил музыкант. Об этом сообщает портал «Омск здесь» со ссылкой на авторов проекта.

Планируется, что рисунок появится на 80-метровой бетонной стене, которая принадлежит Тресту № 4. По словам художницы Елены Свешниковой, члена Союза художников России, согласие от руководства строительной компании уже получено.

«Меня лично вдохновила стена Джона Леннона в Праге, куда возят туристов, и там это место очень популярно, а в Москве есть стена Виктора Цоя. В Омске много заброшенных заборов и стен, и почему бы, если мы умеем рисовать, не сделать стену Егора Летова? Сначала мы хотели все сделать партизанским способом — приехать и, никого не спрашивая, все разрисовать, но стена настолько большая, что на работу может уйти целый месяц. Были творческие споры, и решили все сделать легально, чтобы ее не закрасили, как уже было раньше», — рассказала Елена Свешникова.

Проект уже согласован с мэрией города. Стоимость граффити оценивается в 70 тысяч рублей, основные расходы — на краску и материалы для росписи стены.

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