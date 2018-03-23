«Стену Егора Летова» планируют создать граффити-художники в Омске

«Меня лично вдохновила стена Джона Леннона в Праге, куда возят туристов, и там это место очень популярно, а в Москве есть стена Виктора Цоя. В Омске много заброшенных заборов и стен, и почему бы, если мы умеем рисовать, не сделать стену Егора Летова? Сначала мы хотели все сделать партизанским способом — приехать и, никого не спрашивая, все разрисовать, но стена настолько большая, что на работу может уйти целый месяц. Были творческие споры, и решили все сделать легально, чтобы ее не закрасили, как уже было раньше», — рассказала Елена Свешникова.