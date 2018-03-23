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06:27 (мск), источник: СуперОмск

Черлакская переправа в Омской области стала опасной для людей

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам омского ГУ МЧС и Управления дорожного хозяйства Черлакского района обследовали ледовую переправу «Черлакская» и выявили, что она опасна для дальнейшей эксплуатации.

Ледовая дорога всю зиму соединяла населенные пункты Черлак и Нововаршавка. С приходом весны структура льда изменилась, появились трещины, а у берегов выступила вода, поэтому специалисты приняли решение закрыть переправу. Дорожные службы выставили предупреждающие аншлаги и запрещающие знаки.

На сегодняшний день в Омской области продолжают функционировать 8 ледовых переправ, отметили в региональном ГУ МЧС.

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