Черлакская переправа в Омской области стала опасной для людей
Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам омского ГУ МЧС и Управления дорожного хозяйства Черлакского района обследовали ледовую переправу «Черлакская» и выявили, что она опасна для дальнейшей эксплуатации.
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