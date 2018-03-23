Черлакская переправа в Омской области стала опасной для людей

Черлакская переправа в Омской области стала опасной для людей

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам омского ГУ МЧС и Управления дорожного хозяйства Черлакского района обследовали ледовую переправу «Черлакская» и выявили, что она опасна для дальнейшей эксплуатации.