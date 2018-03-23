Создание ТОСЭР привлечет в Новокузнецк крупные инвестиции

Об этом сообщает «Коммерсант.ru» со ссылкой на главу города Сергея Кузнецова. «За десять лет действия ТОРа надеемся привлечь в экономику города более 17 млрд рублей», — заявил глава Новокузнецка. За этов ремя будет созднао свыше 10 000 новых рабочих мест. Ожидается, что городская администрация и Агентство по защите и привлечению инвестиций Кемеровской области привлекут по десять инвесторов.