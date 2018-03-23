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07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Создание ТОСЭР привлечет в Новокузнецк крупные инвестиции

Резидентами территории опережающего социально-экономического развития станут не менее 20 предприятий.

Создание ТОСЭР в Новокузнецке привлечет в город крупные инветиции.

Об этом сообщает «Коммерсант.ru» со ссылкой на главу города Сергея Кузнецова. «За десять лет действия ТОРа надеемся привлечь в экономику города более 17 млрд рублей», — заявил глава Новокузнецка. За этов ремя будет созднао свыше 10 000 новых рабочих мест. Ожидается, что городская администрация и Агентство по защите и привлечению инвестиций Кемеровской области привлекут по десять инвесторов.

Замгубернатора Кемеровской области по инвестициям и инновациям Станислав Черданцев уже проводил встречи с потенциальными резидентами ТОСЭР. Он отметил, что резидентов будут привлекать самыми нестандартными подходами, в том числе маркетинговыми.

Южная столица Кузбасса получила статус ТОСЭР в середине марта 2018 года. Градообразующее предприятие в Новокузнецке — АО «Евраз ЗСМК», ТОСЭР поможет снизить зависимость города от него.

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