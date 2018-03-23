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08:28 (мск), источник: СуперОмск

На омской трассе в Казахстан перекрыли движение

Движение всех видов транспорта введено на трассе Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в направлении Республики Казахстан.

В частности перекрыто движение на международном пропускном пункте «Петухово» из-за ухудшения погодных условий, пояснили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Такие же меры приняты на дорогах Северо-Казахстанской области. Как и в Челябинской области, там наблюдается сильный ветер, мокрый снег и гололедные явления. Объявлено штормовое предупреждение.

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