На омской трассе в Казахстан перекрыли движение
Движение всех видов транспорта введено на трассе Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в направлении Республики Казахстан.
Движение всех видов транспорта введено на трассе Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в направлении Республики Казахстан.
В частности перекрыто движение на международном пропускном пункте «Петухово»
Такие же меры приняты на дорогах
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.