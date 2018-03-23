На омской трассе в Казахстан перекрыли движение

В частности перекрыто движение на международном пропускном пункте «Петухово» из-за ухудшения погодных условий, пояснили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Такие же меры приняты на дорогах Северо-Казахстанской области. Как и в Челябинской области, там наблюдается сильный ветер, мокрый снег и гололедные явления. Объявлено штормовое предупреждение.