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08:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Социологи узнали, рады ли челябинцы саммитам ШОС и БРИКС

Мнение горожан кардинально разделилось.

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Челябинска местом проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Считают ли горожане подготовку города к саммиту шансом его преображения или кардинальных перемен не произойдет?

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили, поддерживают ли горожане проведение саммитов.

  • «Да, поддерживаю», — ответили тогда 47,4% опрошенных.
  • «Нет, не поддерживаю», — 7,2%.
  • «Ничего об этом не знаю», — 24%.
  • «Меня это не интересует», — 2,4%
  • «Затрудняюсь ответить» — 9%.

За саммит высказались респонденты с высшим образованием и средним уровнем достатка.

— Видимо, у респондентов есть устойчивое понимание того, что проведение саммитов привлечет в область дополнительные ресурсы, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск сотрудник кафедры социологии Челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова.

Не поддерживают проведение саммитов респонденты с крайне низким уровнем материальной обеспеченности, выбирающие для его характеристики позицию «Живем за гранью бедности, денег не хватает даже на питание».

Каждого десятого (12,4%) саммиты не интересуют. Так отвечали мужчины старше 50 лет, с уровнем материального достатка ниже среднего, то есть экономически менее активное население.

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