Социологи узнали, рады ли челябинцы саммитам ШОС и БРИКС
Мнение горожан кардинально разделилось.
Мнение горожан кардинально разделилось.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Челябинска местом проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.
Считают ли горожане подготовку города к саммиту шансом его преображения или кардинальных перемен не произойдет?
Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили, поддерживают ли горожане проведение саммитов.
За саммит высказались респонденты с высшим образованием и средним уровнем достатка.
— Видимо, у респондентов есть устойчивое понимание того, что проведение саммитов привлечет в область дополнительные ресурсы, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск сотрудник кафедры социологии Челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова.
Не поддерживают проведение саммитов респонденты с крайне низким уровнем материальной обеспеченности, выбирающие для его характеристики позицию «Живем за гранью бедности, денег не хватает даже на питание».
Каждого десятого (12,4%) саммиты не интересуют. Так отвечали мужчины старше 50 лет, с уровнем материального достатка ниже среднего, то есть экономически менее активное население.
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