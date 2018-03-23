Социологи узнали, рады ли челябинцы саммитам ШОС и БРИКС

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Челябинска местом проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Считают ли горожане подготовку города к саммиту шансом его преображения или кардинальных перемен не произойдет?

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили, поддерживают ли горожане проведение саммитов.

«Да, поддерживаю», — ответили тогда 47,4% опрошенных.

«Нет, не поддерживаю», — 7,2%.

«Ничего об этом не знаю», — 24%.

«Меня это не интересует», — 2,4%

«Затрудняюсь ответить» — 9%.

За саммит высказались респонденты с высшим образованием и средним уровнем достатка.

— Видимо, у респондентов есть устойчивое понимание того, что проведение саммитов привлечет в область дополнительные ресурсы, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск сотрудник кафедры социологии Челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова.

Не поддерживают проведение саммитов респонденты с крайне низким уровнем материальной обеспеченности, выбирающие для его характеристики позицию «Живем за гранью бедности, денег не хватает даже на питание».