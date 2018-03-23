В выходные в Прикамье температура повысится до 0°
В конце марта в край придёт потепление.
В конце марта в край придёт потепление.
Сегодня днём в Перми ожидается до −2…−7° без осадков и ветра. В ночь на 24 марта в южной части края похолодает до −12…−17°, в низких местах температура может достигать до -20°. В Перми минимальная температура составит около -15°. Однако, как сообщает
Днём в субботу на всей территории края ожидаются кратковременные, но интенсивные ливневые снегопады. Температура повысится до 0…-5°. В воскресенье, 25 марта, осадки прекратятся, и немного похолодает: в ночные часы до −6…−11°, днём — до −1…−6°.
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