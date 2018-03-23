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08:33 (мск), источник: NewsKo

В выходные в Прикамье температура повысится до 0°

В конце марта в край придёт потепление.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 41% 764 мм рт. ст. 9 м/с
Источник: Reuters

Сегодня днём в Перми ожидается до −2…−7° без осадков и ветра. В ночь на 24 марта в южной части края похолодает до −12…−17°, в низких местах температура может достигать до -20°. В Перми минимальная температура составит около -15°. Однако, как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, это может быть последняя такая морозная ночь в нынешнем марте. По северу края также начнётся потепление, связанное с влиянием частного циклона.

Днём в субботу на всей территории края ожидаются кратковременные, но интенсивные ливневые снегопады. Температура повысится до 0…-5°. В воскресенье, 25 марта, осадки прекратятся, и немного похолодает: в ночные часы до −6…−11°, днём — до −1…−6°.

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