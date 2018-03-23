В выходные в Прикамье температура повысится до 0°

Сегодня днём в Перми ожидается до −2…−7° без осадков и ветра. В ночь на 24 марта в южной части края похолодает до −12…−17°, в низких местах температура может достигать до -20°. В Перми минимальная температура составит около -15°. Однако, как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, это может быть последняя такая морозная ночь в нынешнем марте. По северу края также начнётся потепление, связанное с влиянием частного циклона.