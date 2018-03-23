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08:47 (мск), источник: Восток Медиа

Учёные рассказали, чего ждать приморцам от падения китайской станции

Вероятность падения обломков китайской космической станции «Тяньгун-1» на Владивосток пока крайне незначительна. Однако части этого аппарата однозначно достигнут Земли. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили в лаборатории спутникового мониторинга института автоматики и процессов управления ДВО РАН.

Заведующий лабораторией доктор технических наук Анатолий Алексанин считает, что ситуацию смогли бы исправить сами владельцы станции.

«Космическая станция — это большой объект весом в несколько тонн. Её тяжёлые обломки однозначно достигнут Земли. На данный момент слишком рано прогнозировать, куда точно она упадёт. Определить место возможно только за 1−2 дня до обрушения. Сейчас вероятность того, что она рухнет конкретно на Владивосток, крайне мала. Однако её владельцы из Китая вполне могли бы не допустить такого и вернуть станцию на орбиту. В любом случае, если обрушение произойдёт близ приморской столицы, то местных жителей действительно ожидает красочное шоу», — рассказал учёный в разговоре с корреспондентом агентства.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что китайская космическая станция Tiangong-1 или «Небесный дворец» может упасть в районе Владивостока. По данным экспертов её падение на землю может состояться с 30 марта по 6 апреля.

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