Учёные рассказали, чего ждать приморцам от падения китайской станции

«Космическая станция — это большой объект весом в несколько тонн. Её тяжёлые обломки однозначно достигнут Земли. На данный момент слишком рано прогнозировать, куда точно она упадёт. Определить место возможно только за 1−2 дня до обрушения. Сейчас вероятность того, что она рухнет конкретно на Владивосток, крайне мала. Однако её владельцы из Китая вполне могли бы не допустить такого и вернуть станцию на орбиту. В любом случае, если обрушение произойдёт близ приморской столицы, то местных жителей действительно ожидает красочное шоу», — рассказал учёный в разговоре с корреспондентом агентства.