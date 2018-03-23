Дорожные знаки Владивостока освободят от пыли и грязи

«Сегодня эти работы ведутся преимущественно на гостевом маршруте, но уже в ближайшее время дорожники планируют выйти и в микрорайоны», — заверили в управлении дорог и благоустройства администрации города.

Помимо работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения в краевом центре в плановом режиме продолжаются также работы по их замене.