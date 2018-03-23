Дорожные знаки Владивостока освободят от пыли и грязи
Специалисты приступили к очистке от пыли и грязи дорожных знаков и катафотов (световозвращателей), сообщили DEITA. RU в городской администрации.
Специалисты приступили к очистке от пыли и грязи дорожных знаков и катафотов (световозвращателей), сообщили DEITA. RU в городской администрации.
«Сегодня эти работы ведутся преимущественно на гостевом маршруте, но уже в ближайшее время дорожники планируют выйти и в микрорайоны», — заверили в управлении дорог и благоустройства администрации города.
Помимо работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения в краевом центре в плановом режиме продолжаются также работы по их замене.
«Помимо замены знаков, пришедших в неудовлетворительное состояние, и тех, которые “пострадали” в результате
Михаил Грач.
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