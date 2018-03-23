В Краснодарском крае прогнозируют осадки и сильный ветер
Жителей северных районов 23 марта ждет снег, а в южной части пройдут дожди.
Жителей северных районов 23 марта ждет снег, а в южной части пройдут дожди.
Керченская паромная переправа
«Практически до конца марта у нас будет сохраняться такая неустойчивая погода. Будет прохладно, дневные температуры в центральной зоне, включая Краснодар, не будут превышать 10−12 °С. При этом ночные температуры не поднимутся выше 2−7 °С», — рассказал руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.
Осадки в крае должны прекратиться после 25 марта, обещают синоптики.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.