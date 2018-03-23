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10:33 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодарском крае прогнозируют осадки и сильный ветер

Жителей северных районов 23 марта ждет снег, а в южной части пройдут дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 44% 764 мм рт. ст. 8 м/с

Керченская паромная переправа из-за порывов до 20 м/с будет работать по фактическим условиям. В Краснодаре ближе к обеду термометр покажет 4−6 °С. В южных районах немного комфортнее — 7−12 °С.

«Практически до конца марта у нас будет сохраняться такая неустойчивая погода. Будет прохладно, дневные температуры в центральной зоне, включая Краснодар, не будут превышать 10−12 °С. При этом ночные температуры не поднимутся выше 2−7 °С», — рассказал руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Осадки в крае должны прекратиться после 25 марта, обещают синоптики.

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