В Краснодарском крае прогнозируют осадки и сильный ветер

Керченская паромная переправа из-за порывов до 20 м/с будет работать по фактическим условиям. В Краснодаре ближе к обеду термометр покажет 4−6 °С. В южных районах немного комфортнее — 7−12 °С.

«Практически до конца марта у нас будет сохраняться такая неустойчивая погода. Будет прохладно, дневные температуры в центральной зоне, включая Краснодар, не будут превышать 10−12 °С. При этом ночные температуры не поднимутся выше 2−7 °С», — рассказал руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.