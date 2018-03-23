Циклон принесет снег в Хабаровский край

Источник: РИА "Новости"

Снова снег ожидает жителей Хабаровского края в предстоящие выходные. Как сообщают специалисты ФГБУ «Дальневосточное УГМС», подобные осадки не последние в этом сезоне.

— В субботу на территории края ожидается небольшой снег, на юге он будет мокрым. Юго-западный ветер по долинам рек будет дуть 8−10 м/с. Температура ночью -5−12 градусов с холодными местами в -18−23 °C, на юге заметно теплее — до +2 градусов. Днем столбик термометра поднимется в среднем от +2 до +8 градусов, на севере — от 0 °C до +5 °C, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

В воскресенье снег сохранится только в западных районах края — это Верхнебуреинский и Хабаровский. Ночью температура на основной территории края составит 7−15 градусов ниже нуля, на юге до -8°C. Днем же от +3 до +10 °C и лишь на севере края около 0 °C.

— Небольшой снег ожидается и в Хабаровске в ночь с пятницы на субботу, сохранятся осадки и в первой половине дня. Порывы ветра составят 5−10 м/с, температура ночью от -2 до -4, и до +2−4 градусов днем. Воскресенье будет прохладнее: -6−8 °C ночью и до +5 днем, ветер западный 5−10 м/с, — дала прогноз Галина Брынцева.