Циклон принесет снег в Хабаровский край
Синоптики прогнозируют осадки, начиная с выходных.
Синоптики прогнозируют осадки, начиная с выходных.
Снова снег ожидает жителей Хабаровского края в предстоящие выходные. Как сообщают специалисты ФГБУ «Дальневосточное УГМС», подобные осадки не последние в этом сезоне.
— В субботу на территории края ожидается небольшой снег, на юге он будет мокрым.
— Небольшой снег ожидается и в Хабаровске в ночь с пятницы на субботу, сохранятся осадки и в первой половине дня. Порывы ветра составят 5−10 м/с, температура ночью от -2 до -4, и до +2−4 градусов днем. Воскресенье будет прохладнее: -6−8 °C ночью и до +5 днем, ветер западный 5−10 м/с, — дала прогноз Галина Брынцева.
Но синоптики отмечают, что еще один подобный циклон ожидается на следующей неделе.
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