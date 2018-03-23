Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в разных странах

«Крепкий орешек» и Metallica

Учет нематериальных ценностей, которыми гордится общество, ведется во многих странах. В США особое внимание уделяется поп-культуре. Так, в 2016 году в Национальный реестр были включены записи рок-группы Metallica и джазового музыканта Луи Армстронга.

Выступление группы Metallica | Источник: РИА "Новости"

Не только музыка, но и кино ежегодно пополняет список. По итогам 2017 года в реестр Национального совета по сохранности фильмов вошли «Крепкий орешек», «Титаник», «Супермен» (1978 год) и диснеевский мультфильм «Дамбо». Всего там уже более 700 кинокартин.

Багет и «120 дней Содома»

В официальный перечень нематериального наследия ЮНЕСКО включена французская кухня.

Читайте также Итальянцы раскритиковали известного шеф-повара за полезную пиццу

Сами же французы в январе этого года выступили с предложением закрепить статус национального достояния за багетом.

Народную инициативу поддержал президент Эммануэль Макрон. Он заявил, что «багет — это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это ежедневное утро, полдень и вечер французов». Макрон также отметил, что багет — один из главных символов страны и вызывает «зависть во всем мире».

Французский багет | Источник: AP 2018

Французы, безусловно, относятся к национальной кухне с большим уважением. В 2005 году Национальная ассамблея, к примеру, провозгласила фуа-гра частью «защищенного культурного и гастрономического наследия» страны. В список национального наследия входят также Лувр, Эйфелева башня, Монмартр и замки Луары.

В декабре 2017 года в Министерстве культуры Франции решили выкупить у аукционного дома Aguttes две оригинальные рукописи французских писателей — маркиза де Сада («120 дней Содома, или Школа разврата») и Андре Бретона («Манифесты сюрреализма»). Их рыночная цена — пять миллионов евро за каждую. Столь щедрое предложение связано с правительственным постановлением внести эти произведения в список национального достояния. В таком случае рукописи уже не смогут покинуть пределы страны.

Рукопись маркиза де Сада «120 дней Содома, или Школа разврата» | Источник: AP 2018

Выбор Андре Бретона выглядит вполне оправданным, а то, что такой же чести удостоился эротический роман маркиза де Сада, конечно, может удивить. Маркиз написал это скандальное произведение в 1785 году в заключении, в Бастилии. Он называл свое творение «самой грязной из когда-либо рассказанных историй».

Язык и ноги

Немцы оказались большими ценителями женской красоты, точнее, отдельных частей тела. В 1930 году национальным достоянием Германии были признаны ноги актрисы и певицы Марлен Дитрих. Дива черно-белого кино всегда ходила на высоких каблуках и в обуви только ручной работы. Ее длинные ноги были застрахованы на миллион долларов.

Актриса и певица Марлен Дитрих | Источник: AP 2018

В соседней Австрии гордятся языком: в 1995 году при вступлении в Евросоюз власти страны отметили австрийский вариант немецкого как свое национальное достояние. Было зарегистрировано 23 особых австрийских наименования продуктов питания. Правда, в последние годы филологи обеспокоены тем, что австрийцы все меньше говорят на местном диалекте, предпочитая английские и немецкие слова.

Массандра и пельмени

В России к национальному достоянию обычно причисляют исторические, природные и архитектурные объекты.

Помимо этого, в мире отмечают уникальные фольклорные традиции нашей страны.

Читайте также Освобожденные из плена: какие шедевры могут потерять музеи после реституции

В 2001 году в первый список «шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества» ЮНЕСКО вошла народная культура и устное творчество старообрядцев Забайкалья. В 2008 году туда добавили якутский героический эпос «Олонхо».

Периодически возникают инициативы включить в список и гастрономические ценности. Так, в январе этого года в Госдуме предложили внести в реестр нематериального наследия ЮНЕСКО пельмени и блины. А в 2014-м подготовили законопроект, объявляющий виноградники «Массандра» национальным достоянием.