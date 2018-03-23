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12:16 (мск), источник: РИА Новости

Смеси покрепче. Чем будут ремонтировать дороги в Москве

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Технологию «неубиваемого» литого асфальта придумали еще в царской России, но покрывать им все дороги не имеет смысла.

Источник: РИА Новости

На одном из столичных заводов корреспондента РИА Новости посвятили во все тонкости производства асфальта, рассказав, из чего и в каких количествах его делают и не вредит ли это окружающей среде.

Льем асфальт с царских времен

«Литой асфальтобетон действительно был изобретен еще в царской России», — говорит Юрий Васильев, профессор кафедры дорожно-строительных материалов Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

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В 1920-е он еще применялся, а затем, перед Великой Отечественной войной, технология почему-то была утрачена. По крайней мере, в Советском Союзе о ней забыли. Уже в 1970-е технология вернулась к нам, но немного в ущербном виде.
Юрий Васильев
Профессор кафедры дорожно-строительных материалов Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ)

Жидкий асфальт — вот чем в России ремонтируют дороги зимой. Горячая, до 210 градусов Цельсия смесь может использоваться при минусовых температурах и даже в дождь. Когда устанавливается стабильная теплая погода, такие «заплатки» обязательно убирают, и дорогу ремонтируют обычным асфальтом.

Проба асфальта в лаборатории асфальтобетонного завода в Москве | Источник: РИА "Новости"

Дело в том, что литой асфальтобетон — очень крепкая смесь, а прочность — это одновременно и плюс, и минус, поясняет руководитель комплекса асфальтобетонных заводов ГБУ «Автомобильные дороги» Сергей Синельников. Если заплатку не убирать, то дорога вокруг будет изнашиваться быстрее, и возникнут «пеньки».

Полностью дороги из литого асфальтобетона обычно не делают. Во-первых, он уплотняется сам, под своим весом, без участия катков, что плюс при ремонте или строительстве, но превращается в минус потом.

«На обычной дороге лучше использовать щебеночно-мастичные смеси. У них повышенная износостойкость, — объясняет представитель МАДИ. — Литой асфальтобетон здесь без надобности, на нем быстрее образуется колея».

В спецтехнику засыпают асфальт на территории асфальтобетонного завода в Москве | Источник: РИА "Новости"

Во-вторых, отмечает Васильев, литой асфальтобетон слишком гладкий. Чтобы машины не скользили при торможении, его на первых порах приходится покрывать щебнем. И в России, и в Европе дорожное полотно с полным покрытием из литого асфальта прокладывается только на отдельных участках, например, на мостах.

Смеси для летнего ремонта

Другие виды асфальтобетонной смеси, используемые при ремонте дорог в теплое время года, состоят из битума, щебня или карельского гранита, песка и минерального порошка. По словам представителя ГБУ «Автомобильные дороги», пропорции могут меняться в зависимости от типа дороги, которую предстоит ремонтировать. Кроме того, в составе может быть сразу несколько фракций щебня: от небольшого, размером 10−20 миллиметров, до крупного, достигающего 40 миллиметров.

Самый крепкий щебень — габбро диабаз. Как пояснил Синельников, его прочность достигает 1400 килограммов на сантиметр. Это больше, чем у хорошего гранита.

Территория асфальтобетонного завода в Москве | Источник: РИА "Новости"

В щебеночно-мастичный асфальт добавляют также виатоп, или целлюлозные стабилизирующие добавки. Гранулы этого вещества растворяются в горячем битуме и делают его как бы армированным, благодаря чему повышается прочность.
Битум же готовят в отдельных контейнерах, разбавляя водой и добавляя немного эмульгаторов — кислоты. В резервуарах каждая капля битума обволакивается водой, за 40 минут основная влага испаряется, и остается лишь тонкая пленка, которая делает битум жидким.

Когда все ингредиенты готовы и в компьютере выбрана необходимая рецептура, начинается приготовление асфальта. Щебень, битум, песок и добавки нагреваются, дозируются, смешиваются и попадают в мешалку, откуда готовая смесь поступает в накопители емкостью от 90 до 186 тонн каждый.

Сколько асфальта нужно Москве

На асфальтобетонном заводе в районе Вагоноремонтной улицы работают вахты по 50 человек. Зимой здесь действует только одна установка, которая готовит «литой асфальт», а во время сезона ремонта дорог — подключаются еще две. Смеси делают по разным рецептам.

Каждая установка дает почти 200 тонн асфальтобетонной смеси в час. Работают все заводы в основном ночью, потому что ремонт с перекрытием дорог проводится преимущественно в ночное время, а хранить готовую смесь в специальных накопителях, работающих как термос, можно только 12 часов.

Территория асфальтобетонного завода в Москве | Источник: РИА "Новости"

«Надо 5600 тонн, чтобы было в запасе и вывозилось, потому что днем у нас дороги не перекрывают», — отмечает Синельников. Однако это мощность только одного асфальтобетонного завода с тремя установками, а всего в столице 10 установок.

Проверки качества и безопасности

При каждом заводе есть лаборатории, где проверяется качество как ингредиентов, так и уже готового асфальта. Специалисты выясняют пределы прочности при сжатии и разных температурах и подвергают асфальт многим другим испытаниям.

Сотрудница лаборатории на территории асфальтобетонного завода в Москве | Источник: РИА "Новости"

По словам Синельникова, современные московские заводы — практически безотходное производство. Образуется немного пыли, однако ее собирают и отправляют в новый цикл вместе с остальным сырьем.

Кроме того, на заводе действует мощная система фильтрации. В общем, воздействие целого завода на экологию намного ниже, чем у выхлопных газов автомобилей на окрестных улицах.

Дым видите из трубы? Это после фильтров. Он такой же, как от кипящего у вас на кухне чайника. Летом его вообще не видно. Это практически водяной пар. Никакого вреда экологии.
Сергей Синельников
Руководитель комплекса асфальтобетонных заводов ГБУ «Автомобильные дороги»
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