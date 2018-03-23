«Он боялся стать инвалидом». Пять лет самоубийству Бориса Березовского

Источник: РИА "Новости"

Олигарх оказался на грани разорения, уступив в суде бизнесмену Роману Абрамовичу по иску 5,5 миллиарда долларов. И хотя родственники признали факт суицида, британский суд так и не зафиксировал его официально. О деле Бориса Березовского вспомнили после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. И снова прозвучали ничем не подкрепленные обвинения в адрес Москвы.

Со всеми — против Кремля

Борис Березовский покинул Россию в 2000 году, заявив о несогласии с курсом президента Владимира Путина. Годы, проведенные олигархом в Лондоне, прошли под знаком борьбы с Кремлем. Березовский оказывал поддержку тем силам на постсоветском пространстве, которые считал враждебными Москве, не исключая террористические формирования в Чечне. Особенно активным было его вмешательство в украинскую политику. Безоговорочно встав на сторону «оранжевой революции» 2004 года, олигарх спонсировал избирательную кампанию ее лидера Виктора Ющенко.

Среди антироссийских политиков Березовский не смог найти общий язык только с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Олигарх приветствовал приход оппозиционера к власти и даже рассматривал возможность переезда в Закавказье. Но к 2008 году его отношения с Саакашвили обострились. Березовский обвинил президента Грузии в «нарушении демократических принципов». Прологом к конфликту послужил разрыв Саакашвили с деловым партнером олигарха Бадри Патаркацишвили.

Проекты Березовского на постсоветском пространстве финансировались через Фонд гражданских свобод, основанный в 2001 году в Нью-Йорке. Олигарх перечислял деньги благотворительной организации в течение 11 лет. В 2012-м, проиграв Абрамовичу в суде, Березовский приостановил все свои гуманитарные проекты, сославшись на нехватку денег. Его самоубийство произошло на фоне непрерывной депрессии и финансовых неудач.

Борис Березовский после окончания заседания по делу о его иске к Роману Абрамовичу в Высоком суде Лондона | Источник: РИА "Новости"

«Березовский представлял себя инвалидом на коляске»

Одним из первых о кончине Березовского сообщил его адвокат Александр Добровинский.

«Судя по нашим с ним разговорам, Борис Абрамович не находил в себе сил справиться с чувством безысходности. Он не был нужен ни Великобритании, где жил, ни России. Он сознавал, что рухнул вниз с очень большой высоты. Будущее представлялось ему печальным: кресло инвалида, соцработник, который везет его, слюна изо рта и абсолютное безденежье. Нельзя сбрасывать со счетов и требования кредиторов, донимавших Березовского. Он остался должен порядка 250 миллионов долларов», — рассказал адвокат РИА Новости.

По его словам, Березовский тяжело переживал поражение от Абрамовича в суде:

В ходе разбирательств Борис Абрамович повел себя бездарно, и на его ментальном состоянии это сказалось пагубным образом.

Давлением всех этих обстоятельств Добровинский и объясняет суицид своего бывшего клиента.

Дочь Березовского Елизавета связала произошедшее с тем, что ее отец прекратил принимать антидепрессанты, прописанные ему врачом, испугавшись осложнений на печень. Это произошло за шесть дней до самоубийства. Перерыв в приеме препаратов мог трагическим образом сказаться на душевном состоянии бывшего олигарха и вызвать суицидальный приступ.

Похороны бизнесмена Бориса Березовского в Великобритании | Источник: РИА "Новости"

«Убивать олигарха было некому»

Скрытный по натуре, Березовский мало с кем делился своими душевными переживаниями. Некоторые знакомые олигарха отказались подтвердить его депрессию. На основании этого высказывались предположения о вмешательстве спецслужб. В беседе с РИА Новости второй адвокат предпринимателя Анатолий Боровков опроверг эту версию.

Когда Борис Абрамович разговаривал со мной, суицидальные настроения у него не чувствовались. Невозможно было предположить, что он сведет счеты с жизнью. Потом я читал различные мнения на этот счет. Все же, по-моему, никому не имело смысла убивать Березовского, по крайней мере в России. Анатолий Боровков адвокат Бориса Березовского

Версию о «руке Москвы» раскручивал британский журналист Люк Хардинг. Он ссылался на партнера Березовского Николая Глушакова, в распоряжении которого были некие «документы». Но широкой публике никаких доказательств не предъявили.