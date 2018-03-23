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08:38 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске отремонтируют больше скверов, чем планировалось

Накануне в мэрии Красноярска подвели итоги голосования за благоустройство скверов.

Источник: НИА Красноярск

Из 18 скверов, представленных на конкурсе, красноярцам предложили выбрать самостоятельно 10 для проведения ремонта. Голосование проходило 18 марта во время президентских выборов рядом с избирательными участками. По итогам народного голосования мэр Сергей Еремин принял решение благоустроить 11 скверов вместо 10.

«Мы выдаем задание на подготовку проектов 11-и общественных пространств. Анализ бюджетной экономии показывает — будут средства на реализацию дополнительного сквера. В 2018 году мы благоустроим 11 скверов. Спасибо всем красноярцам, голосовавшим 18 марта!» — написал Еремин на своей странице в Instagram.

В список скверов, которые отремонтируют уже в этом году, попали: 1. Сквер по ул. 9 Мая от ул. Авиаторов до ул. Урванцева (Советский район); 2. Парк «Кировский», ул. Кутузова, д. 91−91Б (Кировский район); 3. Сквер «Серебряный», ул. Высотная, д. 15 (Октябрьский район); 4. Сквер у Красноярского цирка, проспект им. газеты «Красноярский рабочий», д. 153 (Свердловский район); 5. Сквер Универсиады, ул. Свердловская, д. 101−109 (Свердловский район); 6. Сквер Космонавтов, между ул. Терешковой и ул. Николаева (Советский район); 7. Сквер Чернышевского, ул. Березина, д. 67−73 (Центральный район); 8. Сквер «Уют», ул. Железнодорожников, 19 (Железнодорожный район); 9. Сквер по ул. Юности, 22−24 (Ленинский район); 10. Сквер между проспектом Молодёжный, д. 5−7 и бульваром Солнечный, д. 13−15 (Советский район); 11. Озеро-парк «Октябрьский» (Октябрьский район).

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