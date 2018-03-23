В Красноярске отремонтируют больше скверов, чем планировалось

Источник: НИА Красноярск

Из 18 скверов, представленных на конкурсе, красноярцам предложили выбрать самостоятельно 10 для проведения ремонта. Голосование проходило 18 марта во время президентских выборов рядом с избирательными участками. По итогам народного голосования мэр Сергей Еремин принял решение благоустроить 11 скверов вместо 10.

«Мы выдаем задание на подготовку проектов 11-и общественных пространств. Анализ бюджетной экономии показывает — будут средства на реализацию дополнительного сквера. В 2018 году мы благоустроим 11 скверов. Спасибо всем красноярцам, голосовавшим 18 марта!» — написал Еремин на своей странице в Instagram.