В Красноярске отремонтируют больше скверов, чем планировалось
Накануне в мэрии Красноярска подвели итоги голосования за благоустройство скверов.
Накануне в мэрии Красноярска подвели итоги голосования за благоустройство скверов.
Из 18 скверов, представленных на конкурсе, красноярцам предложили выбрать самостоятельно 10 для проведения ремонта. Голосование проходило 18 марта во время президентских выборов рядом с избирательными участками. По итогам народного голосования мэр Сергей Еремин принял решение благоустроить 11 скверов вместо 10.
«Мы выдаем задание на подготовку проектов 11-и общественных пространств. Анализ бюджетной экономии показывает — будут средства на реализацию дополнительного сквера. В 2018 году мы благоустроим 11 скверов. Спасибо всем красноярцам, голосовавшим 18 марта!» — написал Еремин на своей странице в Instagram.
В список скверов, которые отремонтируют уже в этом году, попали: 1. Сквер по ул. 9 Мая от ул. Авиаторов до ул. Урванцева (Советский район); 2. Парк «Кировский», ул. Кутузова, д. 91−91Б (Кировский район); 3. Сквер «Серебряный», ул. Высотная, д. 15 (Октябрьский район); 4. Сквер у Красноярского цирка, проспект им. газеты «Красноярский рабочий», д. 153 (Свердловский район); 5. Сквер Универсиады, ул. Свердловская, д. 101−109 (Свердловский район); 6. Сквер Космонавтов, между ул. Терешковой и ул. Николаева (Советский район); 7. Сквер Чернышевского, ул. Березина, д. 67−73 (Центральный район); 8. Сквер «Уют», ул. Железнодорожников, 19 (Железнодорожный район); 9. Сквер по ул. Юности, 22−24 (Ленинский район); 10. Сквер между проспектом Молодёжный, д. 5−7 и бульваром Солнечный, д. 13−15 (Советский район); 11.
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