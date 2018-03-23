Челябинскую область засыпает снегом, в соседних регионах временно ограничено движение по дорогам
В Челябинской области продолжаются снегопады, в отдельных районах метели, видимость ухудшилась, на дорогах гололедица.
В Челябинской области продолжаются снегопады, в отдельных районах метели, видимость ухудшилась, на дорогах гололедица.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, за минувшие сутки выпали от 0,3 — 7 миллиметров снега. Сегодня синоптики вновь прогнозируют снег, местами умеренный. В северных районах ожидаются сильные снегопады. В отдельных районах возможны метели. На дорогах гололедица от наката, местами сильная.
В результате ухудшения видимости и нарушения эксплуатационного состояния дорог при осадках и гололедице, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима существует вероятность возникновения
Как сообщила агентству
Штормовое предупреждение объявлено в Курганской, Тюменской, Омской областях. В
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МЧС соседних регионов, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта по всем направлениям. В этих субъектах дождь и мокрый снег, сильный ветер, минусовая температура, низовая метель, видимость менее 50 метров. На дорогах гололедица.
Главное управление МЧС России по Челябинской области рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок по данным дорогам. Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирайте номер экстренных служб 101.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.