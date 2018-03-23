Челябинскую область засыпает снегом, в соседних регионах временно ограничено движение по дорогам

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, за минувшие сутки выпали от 0,3 — 7 миллиметров снега. Сегодня синоптики вновь прогнозируют снег, местами умеренный. В северных районах ожидаются сильные снегопады. В отдельных районах возможны метели. На дорогах гололедица от наката, местами сильная.

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В результате ухудшения видимости и нарушения эксплуатационного состояния дорог при осадках и гололедице, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, отмечают в ГУ МЧС области.

Как сообщила агентству пресс-секретарь Упрдор Татьяна Денисова, в настоящий момент дороги находятся в проезжем состоянии. «Диспетчерская принимает патрульные донесения подрядных организаций, ведётся дополнительное наблюдение по системе метео-видео-контроля. В случае необходимости, на отдельные участки направляется дополнительная техника для промётывания дорожного полотна», — уточнила Денисова.

Штормовое предупреждение объявлено в Курганской, Тюменской, Омской областях. В Северо-Казахстанской области Республики Казахстан ограничение движения действовало ночью. В 7 утра оно было полностью снято.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МЧС соседних регионов, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта по всем направлениям. В этих субъектах дождь и мокрый снег, сильный ветер, минусовая температура, низовая метель, видимость менее 50 метров. На дорогах гололедица.