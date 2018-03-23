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08:45 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинскую область засыпает снегом, в соседних регионах временно ограничено движение по дорогам

В Челябинской области продолжаются снегопады, в отдельных районах метели, видимость ухудшилась, на дорогах гололедица.

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Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, за минувшие сутки выпали от 0,3 — 7 миллиметров снега. Сегодня синоптики вновь прогнозируют снег, местами умеренный. В северных районах ожидаются сильные снегопады. В отдельных районах возможны метели. На дорогах гололедица от наката, местами сильная.

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В результате ухудшения видимости и нарушения эксплуатационного состояния дорог при осадках и гололедице, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, отмечают в ГУ МЧС области.

Как сообщила агентству пресс-секретарь Упрдор Татьяна Денисова, в настоящий момент дороги находятся в проезжем состоянии. «Диспетчерская принимает патрульные донесения подрядных организаций, ведётся дополнительное наблюдение по системе метео-видео-контроля. В случае необходимости, на отдельные участки направляется дополнительная техника для промётывания дорожного полотна», — уточнила Денисова.

Штормовое предупреждение объявлено в Курганской, Тюменской, Омской областях. В Северо-Казахстанской области Республики Казахстан ограничение движения действовало ночью. В 7 утра оно было полностью снято.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МЧС соседних регионов, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта по всем направлениям. В этих субъектах дождь и мокрый снег, сильный ветер, минусовая температура, низовая метель, видимость менее 50 метров. На дорогах гололедица.

Главное управление МЧС России по Челябинской области рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок по данным дорогам. Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирайте номер экстренных служб 101.

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