На Южном Урале началась подготовка к весеннему паводку. Главам поручено принять меры защиты от разрушения скотомогильников и складов ядохимикатов
В Челябинской области началась подготовка к весеннему паводку.
В Челябинской области началась подготовка к весеннему паводку.
Губернатор Борис Дубровский подписал постановление о мерах по обеспечению пропуска паводковых вод в 2018 году, сообщили Накануне.RU в
Главам муниципалитетов поручено провести мероприятия по защите населения, объектов экономики и инженерной инфраструктуры от подтопления. Также обеспечить готовность систем экстренного оповещения населения, принять меры защиты от затопления и разрушения в период паводка скотомогильников, складов ядохимикатов,
Круглосуточное наблюдение за уровнем и объемом сбросов воды на гидротехнических сооружениях будет установлено в 17 муниципалитетах.
«Местным властям необходимо обратить пристальное внимание на состояние гидротехнических сооружений. Необходимо выполнить все меры для безопасного прохождения половодья, категорически нельзя допустить возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей», — подчеркнул губернатор.
В целях оперативного реагирования на угрозу и возникновение ЧС спланирована группировка сил и средств общей численностью 9 тыс. 456 человек, 1 тыс. 893 единиц техники, 126 единиц плавсредств, 4 воздушных судна.
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